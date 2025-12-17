視同北約領土！梅爾茨：若俄破壞停火 西方將「擊退」俄軍

德國總理梅爾茨（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）15日在柏林會晤。梅爾茨16日受訪驚爆，美方已承諾在停火後給予烏克蘭「北約級」的安全保障，若俄軍破壞停火協議，進駐的西方部隊將採取行動「擊退」俄軍。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭停火談判進入深水區，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）16日拋出震撼性訊息。他在接受德國媒體訪問時透露，根據美國與歐洲向烏克蘭提供的戰後安全保證草案，一旦停火協議遭到破壞，進駐的維和部隊在特定情況下將可「擊退」（repel）俄羅斯軍隊。他更指出，美國已做出承諾，在停火後將如同保護北約（NATO）領土般保護烏克蘭。

據《路透》報導，梅爾茲在接受德國電視二台（ZDF）訪問時，被問及美方在柏林會談中提出的安全保證細節。他明確表示，若俄方違反停火條款，保證國將需要採取軍事行動。

擬設非軍事區 美承諾視烏如北約

梅爾茨指出：「我們將在交戰方之間劃設一個『非軍事區』（demilitarized zone），具體來說，我們也將對俄羅斯相應的入侵和攻擊採取行動。」但他強調，目前距離達成此目標「還有一段距離」。

梅爾茨特別點出美方立場的重大轉變，他表示美國做出了這項承諾，也就是在停火的情況下保護烏克蘭，彷彿它是北約領土一樣，這對美國來說是一個非比尋常的新立場。

針對戰後重建與防禦資金，梅爾茨評估，歐洲達成協議使用被凍結的俄羅斯資產來資助烏克蘭防禦的機率是「50:50」。他強調，現有的歐洲援助資金將在2026年第一季耗盡，因此必須採取行動。

在外交進度方面，經過在柏林的兩天會談，美國官員聲稱已解決了俄烏之間「90%」的棘手問題；烏克蘭總統澤倫斯基也表示，與美方協商的和平提案即將定案，隨後將由美國特使提交給克里姆林宮。

然而，俄羅斯並未參與目前的談判。俄羅斯總統普廷的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對歐洲參與談判表示不以為然，他透過俄國官媒表示：「就可接受性而言，歐洲人的參與並不是好兆頭。」佩斯科夫也稱，克宮尚未獲悉柏林會談的具體結果。

