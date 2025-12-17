共軍今23機艦「警巡」擾台 國防部：凸顯「去中心化指管」能力重要

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將17日答詢時強調，共軍17日上午正對台做「聯合戰備警巡」，倘若等狀態瞬間由訓轉演、由演轉戰，基層官兵還要等到中央指揮時，恐怕會來不及，因此部隊平時就須具備「去中心化指管」的知識能力。（圖取自國會頻道）

〔記者方瑋立／台北報導〕共軍近期持續以軍事活動騷擾台海及印太區域，國防部今日表示，自上午8時30分起，陸續偵獲中共各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，配合共艦實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」，騷擾我周遭海、空域。

國防部中午11時30分發布新聞稿表示，自上午8時30分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

請繼續往下閱讀...

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，針對外界擴大解釋國防部書面報告中的「分散作戰」、「去中心化指管」議題，國防部參謀本部情次室次長謝日升中將今天答詢時舉例說，如共軍正對台做「聯合戰備警巡」倘若擋到這些狀況在瞬間由訓轉演、由演轉戰，基層官兵還要等到中央指揮時，恐怕會來不及。

謝日升說，所以平常時候就要訓練基層主觀具備（去中心化指管）這類知識與能力，面對共軍快速轉變的敵情變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法