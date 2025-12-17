川普拍板「黃金艦隊」 擬造2萬噸「大型美艦」 載極音速飛彈

美國造船業目前的年產量噸位不及中國的1%，川普政府批准「黃金艦隊」計畫，試圖透過加速建造與引入新血來縮小差距。圖為美軍航艦打擊群編隊航行。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對美國造船業產能與中國差距擴大的挑戰，美國總統川普政府已批准一項名為「黃金艦隊」（Golden Fleet）的海軍造艦計畫。該計畫旨在維持現有主力艦隊生產的同時，透過大幅增加無人系統與新型輔助艦艇，以提升艦隊規模與生產速度。

據《Army Recognition》15日報導，美國海軍部長費蘭（John Phelan）指出，「黃金艦隊」並非指一支正式編制的艦隊，而是一個涵蓋有人軍艦、後勤船隻及無人平台的優先事項組合。其核心策略在於維持現有主力平台（如航空母艦、潛艦、驅逐艦）的生產，同時優先增加新型與現代化的艦艇，特別是將無人系統視為關鍵一環，以擴展未來的作戰選項，不再僅依賴高價值有人艦艇。

報導指出，這項造艦推動計畫的背景，是美國造船業目前的年產量按噸位計算，不到中國的1%。政府試圖透過提高活動頻率、引入新參與者與加速計畫來縮小這一差距。

在具體執行上，「黃金艦隊」計畫的一個關鍵要素，是海軍決定終止未來「星座級」（Constellation-class）巡防艦的後續合約擴張，轉而尋求新的本土設計。費蘭表示，海軍正尋求一種能以比星座級「更快時間表」建造的巡防艦設計，可能基於海岸防衛隊的巡邏艦進行改良。此舉旨在以較低的成本和更高的生產率來增加水面作戰能力，支援現有驅逐艦的護航、巡邏和制海任務。

構想「美麗巨艦」 搭載長程飛彈

與此同時，海軍內部也在討論一項名為「美麗巨艦」（Big Beautiful Ship）的大型水面作戰艦艇構想，其排水量約在1.5萬至2萬噸之間，約為伯克級驅逐艦的兩倍。這種大型艦艇的設計理念，著重於更大的載荷能力，以容納需要更大發射單元的長程武器，例如新型的「常規即時打擊」（CPS）極音速飛彈系統。海軍設想，未來若發展此類巨艦，可能將作為指揮與打擊節點，與無人艦艇協同作戰。

然而，報導也點出美國造船業面臨嚴峻的工業限制。截至今年12月，有37艘正在建造的戰鬥艦艇面臨延誤，凸顯了系統性的進度挑戰。例如，海岸防衛隊的「近海巡邏艦」已嚴重超預算並延遲近7年，而「哥倫比亞級」彈道飛彈潛艦計畫也延後17個月。為此，海軍正與科技公司合作，試圖加速建造流程並引入非傳統合作夥伴。

