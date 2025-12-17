中共殲-15雷達照射日F-15J戰機 劉建源：最易誤判的警告手段

日本航空自衛隊的兩架F-15J戰機。（航空自衛隊X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省日前指出，中國解放軍遼寧艦所屬艦載機殲-15，6日於沖繩本島周邊逕自開啟雷達，朝航空自衛隊F-15J戰機「照射」，引發防衛大臣小泉進次郎抨擊；儘管中方宣稱有提前通報訓練海、空域，此舉仍引來鄰國關切。空軍駐國防院學官分析，各國戰機雷達多經ROE識別目標、指揮鏈授權後啟用，反之易遭誤判，引發連鎖效應。

（原文「國際運用戰機與告警驅離之慣例」，由空軍駐國防安全研究院學官劉建源中校撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

日本當局指控自衛隊戰機在本月6日，遭到中國軍機刻意以雷達照射，中國當局除了強調是「日軍機闖入」，更在9日釋出事先向日方通報演訓的錄音。但日方則表示，沒有接收到中國「提前通報訓練海空域」的通知。

另外，日本航空自衛隊6日緊急升空應對中國解放軍艦載機訓練時，F-15戰機遭殲-15戰機兩度以火控雷達照射，第二次更長達30分鐘。自衛隊官員形容，此舉宛如「將槍口抵住太陽穴」，極度危險，若換作是美軍恐怕早已反擊。該事件凸顯中國持續在日本周邊透過軍事威脅施壓，緊張情勢持續升溫。

雷達使用時機

各國戰機使用雷達STT（Single Target Track，單目標追蹤）通常僅出現在兩種情況。第一種是依據ROE（Rules of Engagement，空對空交戰規則）操作，在接戰程序明確、敵我辨識確認、且指揮鏈授權下，飛行員才可能進入STT模式。ROE的核心目的在於透過嚴謹流程降低誤判與誤擊風險，避免飛行員在高壓環境中因緊張而意外發射武器，導致非預期衝突。因此，許多國家在平時訓練嚴禁對不明機或他國軍機主動以STT鎖定，以防情勢升高。然而，一旦雷達轉入STT模式，戰機將以高功率、窄束波對目標進行持續照射，使對方RWR（Radar Warning Receiver，雷達告警接收器）顯示「被鎖定」警告並伴隨強烈警示音，明確告知飛行員自身已處於可能遭武器攻擊的態勢。在空軍戰術作為中，STT通常被視為高度敵意的行為，極易被解讀為接近接戰或準備攻擊行動前兆。基於此，戰機在非作戰或未接獲明確交戰授權情況下，極少對他國軍機啟用STT，以避免不必要的對抗氛圍。此外，將雷達STT模式鎖定目標，將使自身雷達參數遭敵方RWR截收，敵方可藉由雷達型號、訊號強度、束波模式等資訊，將參數編建於RWR資料庫，並依此判定威脅等級，讓飛行員得以改變航向、降低RCS（Radar Cross Section，雷達截面積）姿態或啟動電子干擾等反制措施。

圖為美國空軍C-130J運輸機機載雷達運作情形，此為示意圖。（美軍DVIDS網站）

第二種情況則為指揮官下達指令，若戰機本身並未掛載實彈，此類雷達鎖定行動之政治象徵意義往往大於其實質軍事效果，即使實施雷達鎖定，實際作戰威脅有限，主要功能仍在於對目標施加壓力與示警，此類操作常搭配心理或資訊戰使用，藉由製造緊張感、引導外界認知或顯示政治決心，以達到特定政策或戰略目的，而非真正意在開啟武力衝突。

告警驅離方式

各國在執行空中驅離時，主要可區分為廣播驅離、雷達鎖定及信號驅離等三種方式。首先，廣播驅離屬於最常見且風險最低手段，當不明航空器進入領空、未依規定通報航線、未在航管資料中顯示或接近敏感區域（如軍事基地、高價值載具、航艦或領空）時，地面指管單位會透過多頻道無線電進行廣播，向目標發出警告並要求改變航跡。

其次，雷達鎖定驅離則可由地（海）面防空武器系統或空中戰機啟用雷達進行鎖定，以作為警告措施。然而，由於雷達鎖定會被對方雷達告警接收器清楚偵測，常被視為具有強烈敵意的挑釁行為，且在此過程中自身雷達參數可能遭截收，不利於日後作戰，因此多數國家在常態任務中較少採用此手段，屬於高風險行為。

一架美國空軍F-22戰機在夏威夷上空施放熱焰彈（美軍DVIDS網站）

最後，信號驅離屬於具較高武力示意的警告方式，通常由戰機以伴飛方式逼近目標，並透過搖擺機身展示機載實彈、釋放火焰（FLARES）或干擾彈（CHAFF），甚至以機砲對空射擊進行警告，以迫使侵入目標改變航跡，此方式的威嚇性最強，也最接近實際武力運用，但若目標未改變行動，可能迅速升高交戰層級。

綜上所述，廣播、雷達鎖定與信號驅離構成由低至高的空中警告層級，也是處理灰色地帶行動、避免衝突升級的重要工具。廣播因風險最低、未涉及武力展示，為各國最常用的基本告警方式；雷達鎖定雖能快速傳達警訊，但因易被視為挑釁，多僅在外機逼近領空或敵意明確時採用；信號驅離則屬最高層級警告，伴隨武力示意，稍有不慎即可能造成誤判或引發衝突。整體而言，驅離手段的選擇同時反映軍事與政治考量，在兼顧空域安全、防衛需求與區域穩定之間取得平衡，已成為各國確保海空域安全時，必須審慎掌握的核心課題。

結語與建議

近期中日軍機雷達鎖定事件，雖中方事前通報遼寧號艦載機訓練，但未事先公告演訓時間與位置等資訊，顯示未遵循降低海空衝突風險之國際慣例，且在日本強調「臺灣有事」的重要性，引發北京反彈背景下，中方以更高風險的告警與接觸方式施壓，反映灰色地帶行動正向更具張力的方向推進。整體而言，此事件凸顯區域誤判與危機升級風險上升，也展現東亞海空安全秩序高度不確定性。

圖為日前實施遠海航行任務訓練的解放軍航艦「遼寧號」（舷號16）。（中國軍號國際版X帳號）

本次事件中方採取更高風險的告警與驅離手段，反映在政治壓力與區域輿論升溫下，海空行動更容易因誤判而引發連鎖效應，對臺灣而言，此事件凸顯在臺海局勢緊張時，各類壓力測試與灰色地帶操作可能同步升高，因此更需提前強化情勢掌握與危機管理能力；另臺灣除需提升前線監偵能量，也應透過現有多邊與雙邊溝通渠道（如海空聯絡機制與區域危機熱線），以降低戰術上之誤解。同時，應深化與美國、澳洲與東南亞等國之情報共享，確保區域動態掌握更為全面，避免單一事件引發不可控情勢，維持區域安全與穩定。

