軍備局產製有問題 重狙公差大、機槍再延宕一年

根據立法院預算中心報告，重型狙擊槍居然還在量產階段發生槍機無法固定而精度不合格等情事。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕軍備局依國槍國造政策研發T108輕型狙擊槍和T112重型狙擊槍，以及T112步槍，並依加強常後備步兵戰力，產製榴彈發射器和班用機槍等。不過，根據立法院預算中心報告，包括重型狙擊槍、班用機槍都有所延宕，其中重型狙擊槍，居然還在量產階段發生槍機無法固定而精度不合格等情事。

根據立法院預算中心近期公布7月針對國軍生產及服務作業基金進行的評估報告，其中國軍「輕重型狙擊槍」由陸軍司令部統籌建案，委由軍備局第205廠研製，辦理期程為108至111年度，計畫總經費9億7636萬1千元，籌購包括手栓式輕形狙擊槍165挺、半自動輕形狙擊槍1087挺、重型狙擊槍89挺。

請繼續往下閱讀...

預算中心表示，重型狙擊槍於研製過程中，因多次作戰測評未通過而一再延後解繳期程，第205廠雖於114年6月30日完成第二批79挺製繳並函請陸軍驗收，卻在7月23至25日陸軍實施射擊精度驗證時仍發生滑機及無法擊發等故障情形而判定不合格，案經第205廠再檢整後，才於10月3日驗收合格，但已距軍種原規劃111年度籌獲之期程延宕多年。

另外，在單兵武器部分，陸軍為提升後備戰力新成編單位班用機槍短缺，於112年度提出籌購「班用機槍」計畫，委由205廠產製機槍2060挺，計畫總經費4億2889萬1千元，辦理期程111至115年度。

預算中心指出，陸軍原規劃應於112及113年籌獲400挺及60挺機槍，205廠因產線搬遷且未能如期管制獲得槍機及機箱等裝備，致遲至114年6月才完成460挺機槍製作；而陸軍規劃114年應籌獲之400挺機槍，雖第205廠正在產製中，但依陸軍說明，預估將於115年度完成裝備製作，因此修訂整體規劃書，將辦理期程延後至116年度。

至於其他武器，預算中心表示，陸軍與海軍112年度納編「國軍後備部隊兵器類裝備整備」計畫，由205廠產製榴彈發射器1894件、手槍4235把及榴彈機槍319挺，預計一年內結案。其中榴彈發射器今年7月底才由陸軍點驗，機槍則是部分零件為廠商首次承製，陸軍預計11月30日交貨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法