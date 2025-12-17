擾台新主力？共軍「運-30」首飛畫面曝光 載重30噸對標C-130

中國網路上流傳的新型中型運輸機「運-30」（Y-30）首飛畫面。從仰視角度可清楚看見其採用的四具渦槳發動機、類似美軍C-130的平直機翼以及T型尾翼設計，顯示該機型旨在填補解放軍戰術空運的缺口。（圖擷取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國軍事航空領域再傳新動態，解放軍戰術空運能力恐將升級。知名航空新聞網站《The Aviationist》報導，由西安飛機工業集團（XAC）研製的新型渦輪螺旋槳中型運輸機，代號「運-30」（Y-30），近日已在西安完成首飛。這款新機預計將取代現役的「運-8」與「運-9」，而這兩款機型正是目前共軍侵擾台灣防空識別區（ADIZ）的主力慢速機平台。

報導指出，網路上流傳的低解析度照片顯示，這架新機的外型與中國航空工業集團（AVIC）過去展示的「新中運」（新一代中型運輸機）模型高度相似，顯示該計畫已正式進入飛行測試階段。雖然官方尚未證實其正式型號，但外界普遍稱之為「運-30」。

從曝光畫面分析，運-30配備四具渦輪螺旋槳發動機，每具擁有六葉螺旋槳，推測可能採用「渦槳-6」（WJ-6）的衍生型號。在氣動佈局上，該機採用類似美軍C-17的翼端帆設計及主流的T型尾翼；機翼平面形狀則近似美軍C-130「大力神」運輸機。

在起落架配置上，該機採用前三點式設計，主起落架為串列式機輪。分析指出，這種配置顯示其有效載荷約在25至30噸之間，優於現役運-8與運-9的15至20噸。這意味著新機將能填補戰術運輸機與戰略運輸機「運-20」之間的運力空缺。

As it seems, we have our first Chinese Christmas surprise ?… according to several news reports and even short video footage, the Y-30 performed its maiden flight today. pic.twitter.com/GBYvd50FvL — @Rupprecht_A （@RupprechtDeino） December 16, 2025

關於「運-30」的傳聞已久。早在2014年珠海航展上，中方就曾展出「新中運」模型，目標是2020年代服役。根據當時數據，該機最大起飛重量約80噸，航程可達6000至7000公里。

報導提到，運-30首飛是解放軍近期一連串新裝備展示的一環，選在12月底曝光，符合中國近年在毛澤東誕辰（12月26日）前後展示新武器的慣例。未來若運-30服役，極可能接手運-8與運-9的反潛、電偵等特種任務，成為新一代擾台主力。

