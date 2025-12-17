日本軍用直升機夜間升空訓練 驚傳遭「不明雷射」照射10分鐘

日本CH-47 JA直升機。示意圖。（資料照，法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日中關係持續緊繃，中國戰機6日在日本近海上空，兩度鎖定日本自衛隊戰機，並使用極具挑釁意味的「雷達照射」，引發區域局勢升溫。日本陸上自衛隊第1直升機聯隊今（17）日證實，1架CH-47 JA直升機在靜岡縣基地進行晚間訓練，卻在升空後遭到雷射照射10分鐘，所幸機上5名人員均未受傷。

綜合日媒報導，根據陸上自衛隊第1直升機團最新聲明，這起事件發生在昨（16）日午間8點左右，這架CH-47 JA直升機從經靜岡縣的東富士訓練場起飛，卻在飛行到裾野市上空時，直升機突然被雷射秒準照射，整個過程持續約10分鐘左右，當時機上載有5名機組人員，所幸無人受傷，直升機經過檢查後也沒有受損。

團長伊東佳哉表示，對於本次危及機組人員和飛機安全的危險事件深感遺憾，並強調會嚴肅對待此次事件，並與相關機關加強合作，採取一切可行的防範與應對措施。

