限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
日本軍用直升機夜間升空訓練 驚傳遭「不明雷射」照射10分鐘
日本CH-47 JA直升機。示意圖。（資料照，法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日中關係持續緊繃，中國戰機6日在日本近海上空，兩度鎖定日本自衛隊戰機，並使用極具挑釁意味的「雷達照射」，引發區域局勢升溫。日本陸上自衛隊第1直升機聯隊今（17）日證實，1架CH-47 JA直升機在靜岡縣基地進行晚間訓練，卻在升空後遭到雷射照射10分鐘，所幸機上5名人員均未受傷。
綜合日媒報導，根據陸上自衛隊第1直升機團最新聲明，這起事件發生在昨（16）日午間8點左右，這架CH-47 JA直升機從經靜岡縣的東富士訓練場起飛，卻在飛行到裾野市上空時，直升機突然被雷射秒準照射，整個過程持續約10分鐘左右，當時機上載有5名機組人員，所幸無人受傷，直升機經過檢查後也沒有受損。
請繼續往下閱讀...
團長伊東佳哉表示，對於本次危及機組人員和飛機安全的危險事件深感遺憾，並強調會嚴肅對待此次事件，並與相關機關加強合作，採取一切可行的防範與應對措施。
陸自ヘリにレーザー照射 － 静岡上空10分間、けが人なしhttps://t.co/MMqwDCE2If— 共同通信公式 （@kyodo_official） December 17, 2025
相關新聞請見：
中國殲15雷達照射日戰機 軍事專家：測試日本底線
高度敵意！中國殲-15雷達照射日本F-15 日方連夜強烈抗議
日防相曬飛官「精神手套」 肯定自衛隊應對中國雷達照射事件態度
共軍殲-15兩度雷達照射日本F-15 中國敵意行為 日防衛省強烈抗議
中國專家稱「雷達照射」是基本操作 軍事分析家打臉：這是宣戰信號