中國空軍真實能力幾何？ 蕭上農：壞帳一堆、實則腿短

圖為中國殲-16戰機。（圖取自中國軍網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國空軍擁有超過3000架各式飛機和戰機，戰力僅次於美國。不過，愛料理和INSIDE的共同創辦人蕭上農引用Warfronts的《China's Air Force is Broken》影片一文指出，中國空軍就像搶劫銀行的搶匪，有武裝但也有虛張聲勢的成分。

（以下為蕭上農貼文內容，本報獲授權全文刊載）

請繼續往下閱讀...

想像一個銀行搶匪走進櫃檯，遞出一張紙條要求裝錢，他的手緊緊揣在背包裡，眼神兇狠。櫃檯職員面臨一個極致的風險評估：背包裡是一把上膛的左輪手槍，還是一隻橡膠指套？

職員有 90% 的把握相信那是虛張聲勢，但剩下10%的賭注是自己的性命。這正是中國人民解放軍空軍（PLAAF）目前在全球地緣政治舞台上扮演的角色。

擁有超過3000架飛機、全球第二大的機隊規模，以及看似先進的J-20隱身戰機，北京在帳面上打造了一支超級強權的空軍，他們不弱，但有沒帳面上這麼強 ?

剝開層層宣傳迷霧，審視其引擎效能、後勤架構與實戰經驗時，會發現這支軍隊充滿了「壞帳」。

這是一個關於不對稱威懾的故事：北京或許根本不打算兌現這張戰爭支票，它要的是你在賭桌上直接蓋牌。

核心硬體的技術負債：心臟病的隱憂

中國空軍的帳面資產極為華麗。作為基幹的成都J-20「威龍」，產量已突破300架，是除了美國F-35外全球最普及的隱身戰機。加上即將服役的沈陽J-35（對標F-35的多用途戰機）以及龐大的蘇霍伊Su-27衍生家族（J-11, J-16），中國似乎擁有了一支能與美國分庭抗禮的現代化空軍。

然而，在製造業中，良率與核心組件的自主權才是定義競爭力的關鍵。

中國戰機普遍患有嚴重的「心臟病」。J-20原定配備的WS-15引擎，在首次點火二十年後仍未達到完全作戰標準。這導致現役J-20只能妥協使用WS-10引擎，這款引擎有過熱風險，油耗驚人，且無法實現「超音速巡航」（Supercruise）。這就如同將法拉利的車殼套在一具並不穩定的轎車引擎上。

對於一款號稱第五代的隱身戰機，如果必須依賴後燃器才能達到戰術速度，其紅外線特徵將如夜空中的火炬般耀眼，徹底抵消其隱身資產的價值。

同樣的問題延伸至轟炸機部隊。雖然H-6轟炸機經過多次魔改（H-6K/N），配備了現代化航電與飛彈掛載能力，但其機體設計源自1952年蘇聯的Tu-16。

在現代防空網絡面前，H-6的生存能力極低，必須依賴護航。而被視為未來希望的神秘第六代戰機原型（暫稱 J-36）與H-20隱身轟炸機，目前仍處於高度保密與測試階段，其實際性能在量產前都僅是「期貨」。

外包的實戰壓力測試：南亞上空的「資訊差」殺局

若要看清中國空軍的真實底色，我們必須將目光從台海演習的PPT移開，投向南亞次大陸，那是全球唯一能看到中國製戰機與西方頂尖戰機正面交鋒的「公測伺服器」。

近期，巴基斯坦空軍裝備的中國製J-10C「猛龍」，據報在與印度空軍法製Rafale（陣風） 戰機的對抗中取得了優勢。這場看似不可能的勝利，核心關鍵不在於飛機的氣動力學，而在於一場致命的「資訊不對稱」。

根據印巴雙方的戰後反饋，印度飛行員當時基於西方情報數據，判定自己處於安全距離之外。在他們的戰術電腦運算中，對手飛彈的射程尚未覆蓋本機。然而，J-10C卻在那個「理論上的安全區」果斷開火。

這顯示其掛載的PL-15空對空飛彈，實際射程遠超出了外界預期。這就像商業談判中，對手隱藏了真實的底價，誘使你做出錯誤決策。印度飛行員的誤判，源於對中國武器參數的慣性低估。

這個案例揭示了中國軍工產業極度「偏科」卻有效的發展策略：載具或許平庸，但交付系統卻極具威脅。 J-10C 本身依然受困於我們前述的單引擎風險與可靠性問題，但中國透過「系統整合」，將先進的長程飛彈掛載在次級平台上，成功將複雜的空中纏鬥，降維成單純的「飛彈射程競賽」。

這是一次昂貴的教訓：低估中國的引擎是科學，但低估中國的飛彈，可能是自殺。

軟體與組織的斷層：45年的經驗真空

硬體缺陷尚可透過供應鏈迭代解決，但人力資本的折舊與組織文化的僵化，是更難以修復的系統性漏洞。

自1979年中越戰爭以來，中國軍隊已整整45年未曾經歷實戰。即便在1979年，中國空軍也幾乎缺席。這意味著：

無人具備實戰直覺：從飛行員到最高指揮官，無人知曉在飛彈鎖定警報狂響、友軍通訊中斷的混亂高壓下該如何決策。

缺乏數據反饋迴圈：美軍的強大建立在從伊拉克、阿富汗到敘利亞的無數次空襲數據上，這些數據修正了戰術與軟體。解放軍只能依賴模擬，而模擬永遠無法複製戰場的「迷霧」。

解放軍報甚至自創了一個詞彙來形容這種狀態：「和平病」（Peace Disease）。

更深層的腐敗問題進一步侵蝕了組織效能。近期火箭軍高層的清洗，以及國防部長的頻繁更迭，揭示了軍隊內部可能存在的嚴重貪腐。有報告指出，部分飛彈燃料甚至被水替換以掩蓋盜竊。在空軍，這種腐敗可能體現在零件採購與維護合約的「尋租」行為上。

為了防止軍事政變而設計的「政委制度」與層層審批的官僚架構，本質上是為了「防內」而非「禦外」。在分秒必爭的現代空戰中，這種低效的決策鏈條將是致命的。

商業模式的死穴：極度失衡的後勤槓桿

若要判斷一家物流公司的真實配送能力，不應看它有多少輛貨車，而應看它有多少座加油站與倉儲中心。同樣，評估空軍的遠程投送能力，關鍵在於輔助機隊。

這是中國空軍最不合理的資產配置結構：

- 戰鬥機（牙齒）：超過3000架。

- 空中加油機（血管）：僅約25架。

美軍的加油機與戰機比例約為1:4，而中國則是驚人的1:120。

這個數據揭示了一個冷酷的戰略事實：中國空軍是一支「短腿」的防禦性力量，而非全球性的進攻力量。

缺乏加油機意味著：

- 滯空時間受限：J-20在台海衝突中，可能只有極短的作戰窗口，隨後必須返航加油，導致戰場出現火力真空。

- 無法構建防禦縱深：若要阻止美軍介入，解放軍需要在第一島鏈外圍建立空中防線。沒有龐大的加油機隊，這條防線在物理上是不存在的。

- 同樣的短板出現在預警機與戰略運輸機上。中國僅有極少數能提供360度戰場感知的KJ-2000，以及約70架戰略運輸機（Y-20 與伊爾-76）。相比之下，美軍擁有數百架同類機種。

若中國意圖對台灣發動「斬首行動」或大規模兩棲登陸，缺乏戰略空運能力意味著無法快速向佔領機場輸送補給與增援。一旦速戰速決失敗，陷入消耗戰，這支缺乏後勤韌性的空軍將迅速崩潰。

威懾的 ROI（投資回報率）

綜合上述分析，一個充滿硬體缺陷、缺乏實戰經驗、後勤結構畸形的空軍，似乎註定在與美軍的正面對決中失敗。但如果我們換個角度，從投資回報率（ROI）的角度來審視北京的戰略，一切就變得合理了。

中國空軍的目標或許從來就不是「在全全面戰爭中擊敗美國」，而是「以最小成本墊高對手的介入門檻」。

這就是文章開頭提到的「銀行搶匪理論」。 中國不需要一支能打贏第三次世界大戰的完美空軍，它只需要一支「看起來足夠危險」的空軍。

資產展示：頻繁展示J-20機隊、洩漏高超音速武器原型、發布宣傳片，都是為了強化「背包裡有槍」的心理暗示。

風險定價：對於美國、日本或台灣而言，即便解放軍空軍有50%的機率是紙老虎，但只要有100架具備戰力的J-20能升空，對手就必須投入數倍的資源（F-22, F-35）來應對。

切香腸戰術：利用這支龐大的機隊進行灰色地帶操作（如頻繁越過海峽中線），在不引發戰爭的前提下，逐步改變現狀，消耗對手的意志與機體壽命。

這種策略將戰爭轉化為一場心理與經濟的消耗戰。

北京賭的是：西方民主國家對於人員傷亡與經濟動盪的承受度極低。只要中國空軍能製造出「介入代價極高」的預期，美國及其盟友就可能在關鍵時刻選擇退讓，或僅進行有限度的干預。

無法被揭穿的底牌

中國空軍是一支充滿矛盾的巨獸。它在技術上追求頂尖，卻在基礎工業上步履蹣跚；它擁有龐大的規模，卻缺乏支撐其遠征的脊梁；它在宣傳上無比自信，卻在組織內部深受腐敗與僵化之苦。

然而，在它真正被迫投入一場全面戰爭之前，這些缺陷都將被隱藏在厚重的機庫大門之後。

北京正在玩一場高風險的梭哈。它將這支不完美的空軍作為籌碼，推向賭桌中央，試圖在不開槍的情況下贏走台灣與南海的控制權。

對於世界而言，最大的危險不在於這支空軍有多強大，而在於這種「威懾的泡沫」何時會因為一次誤判而破裂。

當對手決定不再理會那個背包，堅持要看清楚裡面到底是什麼時，北京將如何收場？這才是印太地區未來十年最驚心動魄的懸念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法