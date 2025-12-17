美軍水下殺手到位！第26艘維吉尼亞級核潛艦「愛達荷號」交付

通用動力電船公司15日將第26艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「愛達荷號」（SSN-799）交付給美國海軍。該艦屬於第四批次（Block IV）型號，強化了妥善率與部署時間，預計2026年春季服役。（圖取自通用動力電船公司官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍水下戰力再獲強援。據軍事網站《Army Recognition》報導，通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）已於15日正式將第26艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「愛達荷號」（USS Idaho, SSN-799）交付給美國海軍。

這艘屬於「第四批次」（Block IV）的新銳潛艦，經過一系列嚴格海試後正式移交，預計將於2026年春季舉行服役儀式，正式投入作戰序列。

請繼續往下閱讀...

「愛達荷號」是2025年內交付給美國海軍的第二艘維吉尼亞級潛艦，前一艘為「麻薩諸塞號」。交艦儀式於康乃狄克州紐倫敦海軍潛艦基地舉行，標誌著該艦從造船廠控制權轉移至海軍手中。在正式服役前，該艦將進入交付後的測試與系統驗證階段。

「愛達荷號」潛航排水量約7800噸，艦長115公尺，由S9G核子反應爐提供動力，輔以柴油發電機，可持續潛航長達3個月，極速超過25節（約時速46公里），測試潛深超過244公尺。

在武裝方面，該艦配備4具533公厘魚雷發射管，可發射Mk-48重型魚雷；此外，艦身設有12具垂直發射系統（VLS），單次齊射最多可投送16枚戰斧巡弋飛彈（含魚雷管發射），並整合了AN/BYG-1戰鬥系統，具備強大的對地與反艦打擊能力。

Block IV改良 重點提升出勤率

「愛達荷號」是10艘規劃中的「第四批次」（Block IV）維吉尼亞級潛艦的第8艘。與早期批次相比，Block IV的設計重點在於「降低全壽期維修成本」與「提高作戰可用性」。透過改良設計，該批次潛艦在服役期間的入塢大修次數將減少，意味著它們能有更多時間在海上執行巡弋任務，逐步取代服役已久的洛杉磯級攻擊潛艦。

報導指出，「愛達荷號」的建造合約可追溯至2014年，期間克服了疫情導致的供應鏈與人力挑戰。該艦於2024年8月下水，並在今年11月完成了造船廠海試，最終於12月15日正式交付。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法