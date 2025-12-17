「海劍羚」飛彈擊落靶機及雄二靶彈 列入「攔截攻艦飛彈實績」國家

軍方人士今天指出，「海劍羚飛彈系統」日前在接受作戰測評時，分別擊落靶機與模擬來襲反艦飛彈的靶彈，成為國際間少數「具有攔截攻艦飛彈實績」的紅外線近程防空武器系統。圖為獨立型「海劍羚」為12聯裝，發射箱的上方配有中科院開發的小型主動相位陣列雷達以及光電感測系統。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製的「海劍羚飛彈系統」日前成功通過作戰測評，國防部長顧立雄今天說，未來會根據海軍需要進行量產。軍方人士今天指出，「海劍羚飛彈系統」在接受作戰測評時，分別擊落靶機與模擬來襲反艦飛彈的靶彈，成為國際間少數「具有攔截攻艦飛彈實績」的紅外線近程防空武器系統。

他表示，目前具有攔截攻艦飛彈實績的武器系統，包括美國的公羊飛彈丶中共的紅旗-10飛彈，我國的「海劍羚飛彈系統」日前獲得成功攔截模擬來襲反艦飛彈靶彈的優異成績，代表MIT國防科研能力的優異表現。

請繼續往下閱讀...

他並表示，此次擔任靶彈角色的，則是由雄風二型次音速反艦飛彈改裝而成的靶彈，直接以雄二飛彈改裝，是為了讓靶彈更具實戰威脅效果，這次的改裝與測評結果，也讓雄二飛彈的改裝與發展，具有更多的想像空間。

24聯裝的「海劍羚」短程防空飛彈系統，屬於中科院研製的戰系型「海劍羚」，可裝備在中大型軍艦上。（圖：取自中科院YT官方頻道影片）

海劍羚飛彈系統是中科院研發的短程防空/近迫武器系統，可攔截敵方戰機、直升機、無人機、反艦飛彈與巡弋飛彈等威脅性目標。美軍是以海公羊飛彈系統來取代傳統的方陣快砲系統，國軍未來在運用上，也會在新式艦艇上安裝海劍羚飛彈系統，擔任守護艦艇安全的最後一道防線。

軍方人士指出，「海劍羚」飛彈系統有三種衍生款，一種是放在小型作戰艦艇上的獨立型「海劍羚」飛彈系統，其次為中大型艦艇上的戰系型「海劍羚」飛彈系統，第三則是陸地機動型「海劍羚」飛彈系統。此次由武器系統測試艦「高雄號」搭載出海測試的，是獨立型「海劍羚」飛彈系統。

獨立型「海劍羚」為12聯裝，發射箱的上方配有中科院開發的小型主動相位陣列雷達以及光電感測系統，至於戰系型「海劍羚」飛彈系統，為24聯裝的發射箱系統，發射箱上沒有配置雷達與光電系統，完全由軍艦上的作戰系統提供目標參數與射控指令。陸地機動型「海劍羚」飛彈系統，同樣為24聯裝，另搭配有機動雷達車運用。

「海劍羚」飛彈系統日前是由武器系統測試艦「高雄號」（如圖，資料照）搭載出海測試，系統為獨立型「海劍羚」飛彈系統，採取12聯裝射箱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法