登陸戰無人化！美軍測試「無人兩棲群集載具」 可視距外遙控

美國陸戰隊在加州彭德爾頓營測試新型「無人兩棲群集載具」。從側面可見其配備的浮力氣囊、履帶系統以及用於遠端控制的通訊天線，顯示其具備惡劣海象下的搶灘能力。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了因應未來在印太地區可能發生的「跳島戰術」需求，美國陸戰隊正積極開發無人登陸載具。軍事網站《Defence Blog》報導，美軍近期在加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）的演習中，測試了一款名為「無人兩棲群集載具」（Unmanned Swarming Amphibious Craft）的新型裝備。該載具具備履帶與浮力裝置，能透過衛星進行視距外遙控，顯示美軍正致力於將危險的「搶灘」任務無人化。

這項測試屬於「技術概念實驗25.2」（Technical Concept Experiment 25.2）的一環。從曝光的畫面顯示，這款無人載具採用履帶底盤，車體周圍加裝了額外的浮力元件，使其能在波濤洶湧的海象中保持穩定，並直接從開放水域行駛上岸，完成「由海向陸」的兩棲過渡。

報導指出，該載具配備了支援衛星通訊的遠端控制架構。這項配置暗示其設計目標是執行「視距外」（beyond line-of-sight）任務，操作員可位於遠離岸邊的船艦或後方指揮所進行監控。這種能力在爭奪激烈的瀕海作戰環境中至關重要，因為它允許兩棲母艦停留在敵方反艦飛彈射程邊緣，釋放無人載具執行任務，從而提高艦隊生存率。

該款無人載具配備尾部螺旋槳推進器，能在水中與陸地間無縫轉換，支援未來的分散式兩棲作戰。（圖：美國陸戰隊）

儘管測試中未見該載具搭載武器，僅配備感測器、通訊設備與平坦的貨物甲板，且美軍尚未公布其載重與航程數據，但其名稱中的「群集」（Swarming）一詞極具戰略意涵。這顯示美軍未來的作戰構想，可能是利用大量廉價、分散的無人兩棲載具，在島鏈與沿岸地區執行物資運補或偵察任務，以減輕後勤壓力並分散風險。

這次測試並未展示戰鬥功能，而是聚焦於兩棲環境下的機動性與存活率。分析認為，這完全符合美國陸戰隊近年來轉向「分散式作戰」（Distributed Operations）的準則，即利用小型、分散的部隊在廣闊的太平洋島鏈中機動部署。

