美國總統的新「空軍一號」改裝中 最快2028年中完工服役

波音釋出的美國空軍新一代「空軍一號」總統專機電腦渲染圖，為747-8商業客機的改裝型。（波音X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍現與波音聯手為美國白宮打造下一代的「空軍一號」（Air Force One），以卡達政府捐贈的一架747-8型客機進行改裝，不過全案幾經技術延宕，實際完工期程並不定；根據美空軍估計，這架新機可望在3年內改裝完成，比外界預估的2029年更快，但比波音樂觀預期的2027年要慢。

航空媒體《Aviation Week》12日報導，美空軍現已投入43億美元（約新台幣1338.8億元），為白宮打造兩架新一代VC-25B總統專機，而在最新一輪1550萬美元的追加預算中，則是為兩架新機的機載通訊系統進行設備擴充；根據波音公司預估，首架VC-25B型機最快可在後（2027）年交付，但美空軍表示，首機交付的最新估期落在2028年中。

請繼續往下閱讀...

美國的「空軍一號」總統專機自1960年代以來均採用波音公司（Boeing）的商業客機，如「波音707」改裝的VC-137A、VC-137C；以及現役的「747-200」型VC-25A專機，隨著VC-25A專機服役超過30年，新一代專機將以最新的747-8客機為基礎，並命名「VC-25B」，預計2028年服役。

圖為美國空軍現役的VC-25A「空軍一號」總統專機，由波音747-200B商業客機改裝而成；未來將由747-8改裝的VC-25B型機取代。（美國空軍官網）

報導寫道，白宮的新「空軍一號」專案自2018年拍板定案至今，原定2027年服役並達初始作戰能力（IOC），但期間卻遭遇勞動力短缺、技術延宕等問題，使得完工期程向後延長，更傳出美空軍一度挪用旗下LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈的專案資金，確保該案續行；儘管如此，美空軍部長梅因克（Troy Meink）今年9月曾透露，全案進度已有所改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法