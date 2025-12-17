中國若犯台 前空軍副司令：會先占領機場、港口

前空軍副司令范大維。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前空軍副司令范大維今天在座談會說，解放軍要攻台，最快方法是占領機場、港口，再讓大批解放軍兵力進來，屆時需要「沉船炸港」阻止，但代價是要花好幾年修復。中共若武力犯台，解放軍將出動大型無人機，台灣需要的是長滯空的大型無人機，而非手操控的小型無人機。

政治大學國際事務學院戰略與國際安全研究中心今天舉行「無人機與空軍強化國防」座談會，邀請曾任空軍中將副司令、空軍防空暨飛彈指揮部首任指揮官、空軍參謀長的范大維向政大學生分享軍事經驗。

范大維說，無人機是俄烏戰爭才成為現代戰場重要武器，以色列六日戰爭時是強調電子戰，科威特戰爭則是閃電戰，悍馬車在沙漠地形中如何運作。後來美國在阿富汗戰爭受挫，傳統武器發揮不出戰果，而俄烏戰爭時，無人機則是鋪天蓋地的發展。

范大維指出，最近烏克蘭的水下無人載具擊中俄羅斯一艘潛水艇，台灣也需要多發展無人艇，但他個人並不看好無人機。雖然在嘉義的民雄特區有發展無人機產業，國防部也編了500億元經費要發展無人機，但軍方要無人機做什麼？台海作戰環境不太可能使用手操縱的小型無人機。

范大維談及，台灣製造的無人機是以外銷為主，俄烏戰爭需要大量無人機，只要飛得起來就好。但台灣需要的是，可以在空中飛行20個小時的大型無人機，這才是中華民國國軍需要的。至於台澎防衛作戰會不會有無人機作戰，他不敢斷言。不過，戰爭是無法複製的，這次所發生的戰爭，不會複製到下次戰爭。

范大維強調，如果解放軍打台灣，一定不會是你所想像的，也不會是美軍兵推那樣，更不會像俄烏戰爭那樣，台灣不能盲目追求無人機，台海戰爭不會像俄烏戰爭。中共若武力犯台，一定是出動大型無人機群，不會是人工操控的小型無人機。

范大維研判，當俄烏戰爭結束，民雄無人機園區的外銷訂單就會大量下降，往後戰爭會用到無人機的將減少，所以無人機產業的需求量會大幅下降，況且台灣的無人機技術還達不到世界水準。

范大維直言，中科院自製的騰雲無人機還沒做出來，美國的MQ-9無人機也還沒拿到，甚至台灣的導控技術不是自主的，仍須靠GPS等。台灣的目光思考應該看遠一點，不能只是追求最新，當你拿到時已經不是新的。

另外，賴總統國慶演說宣布要打造「台灣之盾」防空系統，范大維談及，「台灣之盾」是要把防空武器整合在一起，雷神公司有新計畫要把各型飛彈整合到一個系統中，台灣目前的空防武器並不比國際市場差，台灣之前一直想要神盾，這個就沒太大意義。

據分析，現在美國最大威脅來自中國，中國的彈道飛彈可達3000公里，進入大氣層後難以掌握。美軍希望在第一島鏈、太平洋上就先把飛彈攔截下來，以免進入美國本土。台灣方面，需要的是愛國者飛彈、天弓二型、天弓三型防空飛彈，有這些就夠了，之前沒有整合串連在一起，所以需要「台灣之盾」把它整合在一起。

范大維進一步說，解放軍攻台，最快方法是占領港口、機場，再讓大批解放軍兵力進來，靠紅色海灘搶灘太慢了，中共最先目標會是機場、港口。台灣要因應的話，一開戰就是把機場、港口炸了，例如把幾艘貨輪炸沉，沉船封港讓解放軍進不來，但代價是機場、港口沒了，需要花好幾年修復。

他強調，台灣從來沒有打過戰，不知道抗壓性多大，這是台灣最危險的事。台澎防衛作戰環境會跟其他戰爭完全不同。重要的是，台灣人有多少抗敵決心，如果人民都願意戰到底，中國一定打不下來，打個兩、三年也不是問題。如果沒有決心抵抗的話，解放軍很快就上來了，可能會有很多民間團體提出投降要求，最怕是高幹、有錢人都跑了。而西方國家希望台灣稱越久越好，這樣他們才能有談判的空間。

政大國際事務學院戰略與國際安全研究中心主任李登科指出，不只軍方需要無人機，警察、農業等領域也需要無人機，政大有成立「無人機社團」，能讓學生知道如何操控無人機，現在有無人機專長的，當兵可以分到相關單位服役，還會有特殊加給。

