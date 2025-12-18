退出禁雷公約！波蘭將生產人員殺傷性地雷 強化波俄邊境安全

波蘭國防部副部長薩盧斯基17日證實，波蘭將重啟生產人員殺傷性地雷，部署該國東部邊境。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭國防部副部長薩盧斯基（Pawel Zalewski）17日告訴路透，自冷戰結束以來，波蘭將首度生產人員殺傷性地雷，部署在與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）、俄國盟邦白俄羅斯共約700公里邊境，且可能出口至烏克蘭。

路透報導，波蘭已於今年8月啟動了退出《渥太華反人員地雷公約》（The Ottawa Convention）的相關程序。除挪威外，幾乎所有與俄羅斯接壤的歐洲國家都陸續宣布退出該公約；華沙希望透過部署人員殺傷性地雷，加強與俄羅斯、白俄羅斯的邊境安全。

薩盧斯基17日說，「我們希望盡快獲得大量物資（地雷）」。他補充，人員殺傷性地雷將成為「東方盾牌」（Eastern Shield）行動的一部分。波蘭去年5月啟動「東方盾牌」行動，在波蘭與俄羅斯、白俄羅斯邊境加強防禦設施，鞏固北約東翼防線。

波蘭國營軍工企業貝爾馬公司（Belma）已向波蘭軍隊供應了其他多種類型地雷。貝爾馬表示，根據「東方盾牌」行動，波蘭將部署500至600萬枚地雷，以確保東部邊境安全。

薩盧斯基也指出，是否向烏克蘭供應地雷將取決於生產能力，「我們將優先滿足自身需求。但對我國而言，烏克蘭絕對是優先事項，因為歐洲和波蘭的安全警戒線與俄烏情勢息息相關」。

