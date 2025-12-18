美公布軍售台灣M109A7等逾3500億 國防部致謝：可建立強韌嚇阻

國防部今天證實，美國政府已就對台軍售、共8案進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。圖為海馬士遠程精準打擊系統。（圖擷自洛克希德·馬丁網站）

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今天（18日）證實，美國政府已就對台軍售共8案進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

國防部今天表示，美國政府於美東時間12月17日17時30分，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「6項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

