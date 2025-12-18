限制級
普廷警告俄烏和平談判若拒絕俄方要求 將擴大在烏戰果
俄羅斯總統普廷警告，如果烏克蘭及其西方盟友拒絕克里姆林宮在和平談判中的要求，俄羅斯將尋求擴大其在烏克蘭的戰果。（法新社）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯總統普廷17日警告，如果烏克蘭及其西方盟友拒絕克里姆林宮在俄烏和平談判中的要求，俄羅斯將尋求擴大其在烏克蘭的戰果。
根據《美聯社》報導，普廷17日在與高級軍官舉行的年度會議上表示，俄羅斯更傾向於通過外交手段實現其目標並「消除衝突根源」，但他補充說若對方及其外國支持者拒絕進行實質性對話，俄羅斯將通過軍事手段「解放其歷史領土」。
普廷指出，俄軍已奪取並牢牢掌握了整個前線的戰略主動權，並強調俄羅斯將擴大沿著其邊境的「緩衝安全區」。
普廷讚揚俄羅斯日益增長的軍事實力，並特別提到其核武庫的現代化，包括新型可攜帶核彈頭的中程「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈。普廷聲稱，該飛彈將於12月正式投入作戰使用。
普廷還駁斥了歐洲官員關於俄羅斯計劃攻擊歐洲國家的聲明，稱其為徹頭徹尾的謊言。普廷主張，歐洲官員的聲明是出於目光短淺的個人或團體政治利益，而不是出於人民的利益。
關於俄羅斯的要求，主要聚焦於烏克蘭領土上。普廷希望烏克蘭承認俄軍佔領的4個關鍵地區，以及2014年非法吞併的克里米亞為俄羅斯領土。他還要求烏克蘭從俄軍尚未佔領的烏克蘭東部部分地區撤軍。
另外克里姆林宮也堅持要求烏克蘭放棄加入北約的努力，並警告俄羅斯不會接受任何北約成員國的軍隊部署，會把他們視為「合法目標」。