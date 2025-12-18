波蘭擬向烏克蘭移交全部米格戰機 換取分享無人機和飛彈技術

波蘭正與烏克蘭商議轉讓米格-29戰機，以換取無人機和飛彈技術，圖為保加利亞的米格-29。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭總參謀部10日於X表示，正與烏克蘭商議轉讓米格-29戰機，這是由於波蘭方面已認定機隊將達預期使用壽命，且無任何現代化改造可能。對此，波蘭將會以此換取烏克蘭提供的飛彈和無人機技術，以共同發展國防工業能力。

波蘭總參謀部說，F-16和FA-50將替代米格-29在波蘭和北約東翼的任務，但他們也強調該談判尚未做出決定。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站「Defence 24」報導，目前波蘭空軍內仍有14架現役的米格-29戰機，先前在2023年則已向烏克蘭移交10至14架戰機和大量零件彈藥，斯洛伐克則移交約10架。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什受訪時表示，這些談判也涉及從烏克蘭向波蘭轉讓無人機和飛彈技術，因此與以往的做法略有不同；當然，團結互助的關係當然應該是雙向的，他以波蘭培訓3萬名烏軍士兵和波蘭士兵接受無人機訓練為例，在與所有保持良好關係的國家中，烏克蘭的無人機技術是最好的。

報導分析，目前波蘭最需要的，可能包括烏克蘭的遠程無人機、海上無人艇、反無人機系統，以及海王星飛彈Grom- 2戰術彈道飛彈等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法