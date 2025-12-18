美宣佈售台M109A7自走砲 但數量從168輛減為「60輛」

美國陸軍的M109A7「帕拉丁」自走砲。（取自美國國防部官網）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部今（18）日宣布美國國務院同意我八大項合計達111億540萬美元之軍售，相關公告目前已進入「知會國會」（notifying Congress）程序，可望於1個月後正式生效，美國安合局DSCA公告的文件中，顯示我國此次採購到「60輛」M109A7新型自走砲、總金額達40.3億美元（約新台幣1255.54億美元），與先前傳聞的168輛相差甚大。

國防部今天表示，美國政府於美東時間12月17日17時30分，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。

根據DSCA公告中，美國國務院宣布對我出售的M109A7自走砲數量為「60輛」、總金額達40.3億美元（約新台幣1255.54億元），與先前傳出的168輛大相逕庭，該公告指出，全案現已進入知會國會程序，可在發布後1個月內自行生效；另外，搭配M109A7自走砲的配套裝備則有4080套精準導引組件（PGK） 、13輛M88A2裝甲救濟車等。

