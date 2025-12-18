顧立雄說的是真的 美國務院342億售我Altius 600M、700M攻擊無人機

國防部長顧立雄11月中旬前往視導陸軍無人機訓練中心，並了解最新配備的美製Altius-600M攻擊型無人機。（本報資料照，國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕美國國務院17日宣布對我出售高達111億餘美元的八大軍售案，其中，曾在國防部長顧立雄口中透露的新型Altius攻擊無人機，也在此次「聖誕大禮」中。美國國防安全合作局最新公告指出，此次採購的型號除600M、也包含為數可觀、威力更強的700M型號，總金額來到11億美元（約新台幣342.81億元）之譜。

DSCA公告指出，此次軍購主要包含ALTIUS-600、ALTIUS-700M兩型攻擊無人機，附帶地面控制站、發射載具、訓練彈、後勤、測試及長期技術支援等服務，粗估總金額來到11億美元，全案目前已進入「知會國會」（notifying Congress）程序，可望於1個月後，也就是明（2026）年一月下旬無異議通過。

根據安杜里爾工業（Anduril Industries）官方資訊，Altius-600系列無人機的重量至多27磅（約12.25公斤），續航力可達4小時以上，航程則可達440公里； Altius-700系列無人機續航力約2小時左右，僅Altius-600系列的一半，但全機重量達65磅（約29.48公斤）。

美國Anduril公司創辦人拉奇（Palmer Luckey）8月親自訪台，不只首度專題演講，還會晤顧立雄並致贈Altius 600M無人機模型。（本報資料照，國防部提供）

而國防部長顧立雄今年8月曾接見首度來台演講、並親自交付600M攻擊無人機的Anduril執行長拉奇（Palmer Luckey），數日後曾向媒體透露，國軍未來除配備Altius-600M型機，也將評估聯合戰力規劃、國家財政裕度，在預算允許情況下適時籌獲功性能、打擊威力更強的700M型無人機。

