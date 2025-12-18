陸軍再增購82輛「海馬士」多管火箭系統 北中南砲指部都能有

陸軍58砲指部的海馬士多管火箭系統。（本報資料照，國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕美國國務院批准對台約405億美元軍售案，核心為82套M142 HIMARS，並包含420枚ATACMS、逾1200組GMLRS彈藥，射程與精準度大幅提升。配套還涵蓋IFATDS指管系統、悍馬車、補給與維修車輛、通訊設備、訓練及後勤支援。整體規劃明確聚焦「分散部署、快速打擊、遠程嚇阻」，強化台灣在高強度衝突下的存活力與反制縱深，讓對手在成本與風險評估上直接「破防」。

國防部今天表示，美國政府於美東時間12月17日17時30分，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。

根據軍方規劃，陸軍各軍團現有的多管火箭連原以「雷霆2000」多管火箭系統為主，依照不同火箭彈型號，可涵蓋7公里至45公里射程，在陸續接裝HIMARS系統後，各軍團的砲指部會再增編一支「多管火箭飛彈連」，HIMARS系統使用射程約70公里的精準火箭彈，可與雷霆2000多管火箭系統「高低配」，讓意圖進犯我國的敵軍陷於地獄般的場景之中。

