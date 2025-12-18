美售台319億元戰術網路 整合部隊態勢感知TAK軟體不用只看谷哥地圖

圖為海軍陸戰隊利用TAK系統觀察搶灘狀況。（資料照，記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍於陸勝操演、救災光復鄉中使用部隊覺知應用套件（TAK），單兵在手機或平板上即能利用數位地圖，即時顯示敵我位置，取代傳統紙本地圖讓部隊可以即時清楚掌握戰場布局。不過，該系統為美國政府開源框架，地圖以Google地圖為主，部分程序較難與其他軍種整合。對此我國向美國軍購「臺灣戰術網路（TTN）」軟體並獲得批准，未來獲得美國承包商最新技術後，可進一步改善我軍TAK使用體驗，讓共同作戰圖像更為普及。

根據美國國防安全合作局（DSCA）公告，該軍售價值10.1億美元（約新台幣319億），內容包含無人機系統、政府和商用現成軟體、通訊、測試、支援設備，雲端工程和資安等技術、培訓等售後服務。DSCA稱呼該案為戰術任務網路（Tactical Mission Network, TMN）

請繼續往下閱讀...

對此國防部稱呼該案為「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」，可見是以購買美國戰術任務網路軟體包為主，整合進國軍現有的TAK系統中。目前已知美軍印太司令部已使用「印太任務網路」（INDOPACOM Mission Network, IMN）可取代各軍種和部隊的多種不同系統，以單一系統建立共同圖像。

DSCA也於公告表示，此次軍售可加強受援國的部隊通訊和互通性。

TAK系統則是國軍引進美國政府開發的開源軟體框架，有分為以安卓為載體的ATAK系統和以蘋果為載體的ITAK系統，可安裝於手機、平板，搭配TAK系統伺服器，形成地圖、即時位置和資訊分享的作戰節點和任務資訊平台；核心功能包括任務圖資疊加、協同標記，以及差件架構整合偵查、火力標定、無人機影像和電戰功能等，可提供前線指揮官C5ISR功能。

不過，因為TAK屬於開源軟體，好處是取得容易，上手簡單，但部分基礎、資訊就是以商用現成為主如Google地圖，資訊不一定能即時更新。但此次軍購戰術任務網路軟體後，可將美國政府軟體資訊整合進去，能使用的情資將更多元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法