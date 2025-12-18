中共鋼鐵大軍恐懼症 美准售台拖式反戰車飛彈1545枚

美國政府於美東時間17日傍晚，正式宣布對台宣布價值約新台幣3514億元的8項軍售大案，其中「拖式飛彈續購」一案，根據美方公告，內容為1545枚拖式2B RF飛彈，價值約3.53億美元（約新台幣111.4億）。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國政府於美東時間17日傍晚，正式宣布對台宣布價值約新台幣3514億元的8項軍售大案，其中「拖式飛彈續購」一案，根據美方公告，內容為1545枚拖式2B RF飛彈，價值約3.53億美元（約新台幣111.4億）。

根據美國安全合作局（DSCA）公告，台北駐美經濟文化代表處購買的內容包含1545枚TOW 2B BGM-71飛彈，以及24套改良目標捕獲系統。值得一提的是，其中包含14枚「fly-to-buy」飛彈驗收單，代表美軍已親自對此生產批次進行過隨機抽查驗收試射，證明品質無瑕疵，可以預測這些飛彈將能很快交付給台灣。

除此之外，軍售的項目還包含飛彈所需的鋰電池、模擬彈，以及飛彈載具M1167悍馬車安裝飛彈所需的套件，相關工程、後勤、訓練和技術服務等工項。

DSCA指出，此次軍售有助於提高受援國的安全，和維護該地區政治穩定、軍事平和和經濟發展，受援國能輕鬆地將裝備融入軍隊中。

先前，國防部曾於2018年至2025年間編列118億餘元，採購1700枚拖式2B RF飛彈、100套改良式目獲系統、100輛悍馬車與附屬裝備，相關裝備都已交付。

