川普八項對台軍售含2後勤案 要AH-1W直升機、魚叉飛彈夠耐操

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國政府18日宣布涉及八項軍備、總金額111億540萬美元（約新台幣3514億元）的對台軍售案，除了深受矚目的M109A7自走砲、海馬士系統與Altius系列無人機，還包括二項重要的後勤案，其一是攸關AH-1W直升機的零附件，其二是海軍魚叉飛彈的維修與運送等，都是攸關陸航直升機、海軍反艦戰力能否持續發揚的關鍵。

根據美國國防部安合局（DSCA）發布資訊，美國國務院已批准售我AH-1W直升機備件及相關設備，總金額約9600萬美元（約新台幣30.3億元），這項軍售案包含AH-1W直升機非機密級備件及維修件、美國政府技術與後勤支援服務，還有其他相關的後勤和專案支援等。

陸軍航特部現有61架AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機，是所有類型直升機之中，機隊規模最龐大者。美國安合局說，這項軍售將可維持我方AH-1W直升機機隊的戰備狀態，提高應對當前和未來威脅的能力，也不會改變區域軍事平衡。

另外，美國政府也同意供售我海軍「魚叉」飛彈的維修後續支援、相關設備，總金額約9140萬美元（約新台幣28.84億元），這包括魚叉飛彈的導引段、彈體的返美維修、重新運輸、零件與設備支援、機密與非機密訓練，還有政府與承包商的技術支援服務等。不過，此案適用於艦射魚叉飛彈，或是也包含採購中的陸射魚叉飛彈，還有待釐清。

