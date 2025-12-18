不只300公里的ATACMS飛彈 我增購82輛海馬士還將配「這些彈藥」

陸軍58砲指部屬「海馬士」多管火箭系統，2025年5月12日首度在屏東九鵬基地亮相，並參與「雷霆」精準飛彈射擊操演。（本報資料照，記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕美國國務院今日一舉公布對我出售八大項計逾111億美元的軍售，創下美國總統川普第二任期新紀錄，其中，我國已向美國採購的「海馬士」多管火箭系統，未來還將增購82輛同型儎台，除配備先進的野戰砲兵戰術資料系統、射程300公里的ATACMS飛彈，更將獲得逾1200枚精準導引火箭彈，使北、中、南砲指部皆能跨區增援、精準打擊。

美國國防安全合作局（DSCA）今（18）日上午一舉公告美國國務院八項對我大型軍售，總金額達111億540萬美元整，折合新台幣約3458億2215萬6千元，包含60輛M109A7自走砲、82輛M142「海馬士」多管火箭系統、Altius 600M/700M兩型攻擊無人機，以及標槍、拖式2B RF反裝甲飛彈等儎台、彈藥、軟體及後勤零料件等裝備。

我國此次隨增購82輛「海馬士」多管火箭系統籌獲的M31A2「單一彈頭型」多管導引火箭，數量達756枚。（擷自通用動力官方文件）

此次增購的82輛「海馬士」系統軍售案，在420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）外，還包含756套M31A2「單一彈頭型」多管導引火箭（GMLRS-U）、447套M30A2「替代彈頭型」多管導引火箭（GMLRS-AW），除ATACMS飛彈射程可達300公里，根據官方資訊，這兩型火箭彈分別搭載200磅單一彈頭、破片彈頭，射程皆可破70公里，滿足點、面目標打擊需求。

除此之外，這批海馬士系統也循前兩批軍購規劃，搭配攸關砲兵射指自動化的「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（International Field Artillery Tactical Data System, IFATDS）共45套，這套系統如同砲兵「大腦」般，能整合偵蒐、指揮、射擊、修正等程序，快速完成目標射擊解算、自動火力分配，與配備同系統的M109A7自走砲共享情資，有效加速火力支援，強化陸軍跨區增援、精準打擊能力。

我國M109A7自走砲、M142海馬士多管火箭系統搭仔的IFATDS，實為美軍的「先進野戰砲兵戰術資料鏈系統」（AFATDS），是一套數位化的自動射指軟體套件。（美軍DVIDS網站）

根據軍方規劃，陸軍軍團砲兵的多管火箭連原以國造「雷霆2000」系統為主力，隨著首批「海馬士」抵台並在58砲指部率先成軍，未來增購、接裝的同型系統將陸續編屬中、南、北各軍團砲指部，是為「多管火箭飛彈連」，透過兩大系統高低配，摧毀敵有生力量及高價值目標，提升防衛作戰效能。

