烏克蘭4月恐斷炊！歐盟擬動用7.7兆俄國凍結資產 比利時成攔路虎

烏克蘭總統澤倫斯基力促各國動用遭凍結的俄羅斯央行資產，以填補烏克蘭迫在眉睫的財政缺口。這項計畫涉及約2100億歐元資金，目前正因比利時擔心遭俄國報復反對而陷入激辯。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭邁向第4年，烏克蘭面臨嚴峻的財政懸崖。歐盟領袖18日齊聚布魯塞爾召開關鍵峰會，試圖通過一項動用歐盟境內約2100億歐元（約新台幣7.7兆元）俄羅斯央行凍結資產的計畫，以填補基輔的資金缺口。然而，持有絕大部分資產的比利時因擔憂遭到莫斯科報復，成為該計畫的最大阻礙。

歐盟估計，烏克蘭若要撐過未來2年，需要額外1350億歐元的資金，且現金流恐在明年4月就會枯竭。為此，歐盟執委會提出一項「賠償貸款」（reparations loan）方案：先由歐盟舉債借錢給烏克蘭，待俄羅斯未來支付戰爭賠款或利用凍結資產產生的收益來償還。首批90億歐元計畫在兩年內撥付。

比利時憂遭俄報復 強硬阻攔

然而，該計畫遭到比利時總理德威弗（Bart De Wever）的強烈抵制。由於主要的國際證券集保機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）總部位於比利時，且持有絕大多數的俄國凍結資產，德韋弗擔心若強行挪用，比利時將面臨俄羅斯毀滅性的金融與法律報復。俄方此前已宣布將起訴歐洲清算銀行。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在會前發出嚴厲警告，若無法達成協議，歐盟的行動能力將受創多年，「我們將向世界證明，在歷史關鍵時刻我們無能團結」。儘管歐盟官員試圖提供多重擔保以安撫比利時，但德威弗堅持擔保必須是「無上限」的，且應納入其他國家的凍結資產。

烏克蘭方面指控，華府正施壓歐盟不要動用俄國資產，因為美方將其視為與俄羅斯談判的重要籌碼。不過，歐盟官員否認此說法，強調推動和平反而加速了利用俄國資金的急迫性。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則坦言，這些是無法強行通過的複雜決定。

