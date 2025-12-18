美國對台軍售恐生變？立院民進黨團：盼盡快審議國防特別預算

國防部今天證實，美國政府已就對台軍售、共8案進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。圖為海馬士遠程精準打擊系統。（圖擷自洛克希德·馬丁網站）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國國務院已批准總額約新台幣3500億元的8項對台軍售案，並進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。對此，立法院民進黨團今（18日）提醒，採購內容清單部分編列於行政院所提的1.28兆元國防特別預算案，國家安全不分朝野，盼立法院盡快審議。

國防部說明，美國政府於美東時間12月17日17時30分，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對台軍售案。

不過，攸關軍購的國防特別預算案，立法院遲未付委審查。民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，對於民主自由同盟落實強化彼此的國防，美國願意促成各項武器裝備的軍購，黨團樂見美國批准3500億元、也是「川普2.0」的第二批的軍購案。

鍾佳濱憂心，採購的內容清單上，有些是行政院編列在8年1.25兆元的國防特別預算，希望朝野未來能一致進行審查。立法院嚴守納稅人看緊荷包的責任，要嚴審行政院預算。

鍾佳濱說，當不容易得到美方同意的軍購案項目，每一項都攸關台灣包的國防安全，對於這樣的預算能否順利交付審議，民進黨團一方面保持密切的關注，另方面要再度呼籲，國家安全須不分朝野共同維護。

