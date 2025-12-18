美國通過友台法案、公布對台軍售 王定宇：以具體行動打破疑美論

美國參院通過年度國防授權法案（NDAA），行政部門也公布8項對台軍售案，民進黨立委王定宇指出，美國以具體行動證明台灣重要，並打破疑美論。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國傳來對台灣國防的2個好消息，包括參院通過「國防授權法案（NDAA）」及行政部門已通知國會對台8項總額逾台幣3500億元軍售案，民進黨資深國防立委王定宇今（18）日表示，這是從2001年小布希總統以來最大筆的軍售案，見證了台美關係不僅穩固，而且合作日益緊密，美國以具體行動證明對台灣的跨黨派重視、並打破「疑美論」。

王定宇表示，美國政府正式通過最新一筆對台軍售案，金額高達111億美元，並已啟動通知國會程序，預計一個月內正式生效。他強調，這是自2001年以來最大規模的軍售案，顯示台美合作不僅穩固，且持續深化。

在軍售案宣布的當下，美國參議院也同步通過年度國防授權法案（NDAA）。王定宇說明，法案中除要求美國政府協助台灣建立無人機及不對稱戰力的共同生產供應鏈，以建置台灣自給自足的戰備縱深外，更撥付高達330億台幣的無償軍援項目。

「美國正用具體的行動打破疑美論。」王定宇強調，無論是國會端或川普政府，都證明了美國不分共和黨、民主黨對台灣的重視。

針對此次軍售內容，王定宇分析，項目涵蓋大幅提升砲兵部隊戰力的M109A7，這是美軍現役同級最新的自走砲；以及陸軍AH-1攻擊直升機的維保零件，確保空中反裝甲戰力延續。此外，增購大量的海馬士多管火箭系統（HIMARS），數量幾近倍增，將大幅提升對共軍登陸部隊的精準打擊能力。

王定宇特別點出，此次軍售包含台灣陸軍長期希望提升的C2（指管系統）TAK套件及戰術網路TTN相關配件。他指出，這是將台灣陸軍作戰能力、指管能力及與盟軍協同作戰串聯大幅提升的關鍵，可說是陸軍現代化的重要指標裝備。另外，也包含多項反裝甲項目及魚叉飛彈維修零附件。

話鋒一轉，王定宇也對國內政局表達憂心指出，反觀台灣，攸關2300萬人的安全，面對威脅越來越大，安全是最重要的屏障。當美國用行動幫助台灣安全時，台灣更應不分黨派，一起維繫自己與後代子孫的安全發展。他呼籲藍白委員「高抬貴手」放台灣一馬，讓國防及安全相關預算儘快復位審查。

王定宇批評，目前不管是年度國防預算或國防特別條例，都被在野黨藍白聯手擋在立法院審查程序之外。他強調，安全跟國防是不分黨派的，當國際盟友不斷用行動強化對台灣安全的關心跟支持，身為台灣的一份子，怎能在國會阻擋國防預算與特別預算條例。

