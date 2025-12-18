號稱具反衛星潛力！俄軍S-500系統首度投入戰備 射程600公里

俄羅斯S-500「普羅米修斯」長程防空系統。俄方聲稱該系統不僅能攔截彈道飛彈與巡弋飛彈，甚至具備打擊「近太空」高空目標的能力。（圖取自俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在空防領域展現強化企圖。據軍事媒體《Army Recognition》報導，俄羅斯國防部宣布，首個裝備S-500「普羅米修斯」（Prometheus）防空與飛彈防禦系統的團級單位，已正式投入「戰備值班」（combat duty）。俄方聲稱，這款系統具備接戰「近太空」（near space）目標的能力，顯示莫斯科正致力於構建更為緊密的戰略防禦網。

報導指出，俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）於17日的國防部擴大會議上證實了此一部署。他表示，S-500地對空飛彈系統已進入實戰部署狀態，並特別提及該系統能應對近太空目標。此外，俄羅斯航空太空軍也首度組建了整合防空與飛彈防禦的專責師級單位，顯示S-500正被整合進一個整合性的防禦架構中，而非僅是現有S-400部隊的簡單延伸。

由俄羅斯軍工巨頭「金剛石－安泰」（Almaz-Antey）研發的S-500，被設計用來應對廣泛的空中威脅。西方分析普遍認為，S-500試圖在機動平台上融合長程防空與末端彈道飛彈防禦功能。開放來源評估分析，S-500可能配備多種攔截彈：部分用於對付飛機，另一部分專門針對高速彈道飛彈及近太空威脅。其接戰射程據稱可達500至600公里，部分評估認為其攔截高度可能延伸至傳統防空飛彈之外，甚至接近或超過100公里。

報導分析，若S-500確實具備攔截高空目標的能力，將模糊防空與飛彈防禦的界線。這意味著俄軍可能試圖在彈道飛彈的末端階段進行攔截，並增加對手使用高空偵察、監視與情報（ISR）平台的複雜度。

定位為戰略保護資產 實際戰力仍待觀察

在作戰定位上，S-500投入戰備應被理解為一種「戰略保護資產」。其主要任務極可能是防衛國家指揮當局、戰略基礎設施、主要空軍基地以及俄羅斯的核威懾力量。即便只是有限度的部署，也可能迫使對手在規劃打擊時，必須調整戰術，例如增加低空突防或飽和攻擊的比重。

不過，報導也提醒，S-500的研發計畫在過去十多年間多次延誤，初期部署單位的實際能力可能尚未達到宣傳標準。宣布進入戰備值班雖然傳遞出戰備訊號，但並不自動代表俄國已具備大規模生產能力或充足的攔截彈庫存。與西方系統相比，S-500佔據了一個獨特位置，試圖填補美軍「薩德」（THAAD，專注末端反導）與神盾系統（專注中段攔截）之間的功能區塊。

