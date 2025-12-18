打破俄國壟斷！挪威出資助烏克蘭「自製」S-300防空飛彈

烏克蘭防空系統長期依賴蘇聯時期的S-300飛彈。挪威近日宣布出資協助烏克蘭採購新彈藥，來源可能指向烏克蘭本土製造。圖為烏克蘭S-300防空系統發射車。（圖擷取自烏克蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭防空系統長期面臨俄系彈藥耗盡的危機，特別是蘇聯時期的S-300系統，其飛彈產能幾乎全掌握在俄羅斯手中。然而，挪威政府近日宣布出資5000萬美元（約新台幣15.7億元）為烏克蘭採購S-300攔截飛彈，這批彈藥的來源引發關注。最新消息指出，烏克蘭本土軍工企業可能已具備生產相容飛彈的能力，打破了俄羅斯的供應壟斷。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）宣布的新一波軍援，是透過美國政府的「JUMPSTART」機制執行。該機制允許盟國向五角大廈支付資金，再由美方代為採購軍備。挪威國防部長桑德維克（Tore O. Sandvik）暗示，這筆援助有助於「發展烏克蘭的中長期能力」，強烈暗示資金將注入烏克蘭本土產線，而非單純購買現貨。

烏克蘭國防廠商「Fire Point」首席設計師史蒂勒曼（Denys Shtilerman）透露，該公司正在研發可相容於S-300甚至更先進S-400發射器的國產飛彈。Fire Point此前以研發「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈聞名，如今轉攻防空彈藥，甚至致力於讓這些飛彈能與西方雷達系統整合。這意味著烏克蘭現存的大量S-300發射車，未來可能在西方感測器的指引下，發射國產飛彈進行攔截。

F-16獲打無人機神器 APKWS II入列

除了S-300彈藥，挪威的援助清單還包括供烏克蘭F-16戰機使用的「精準導引火箭」。報導分析，這極高機率是指70mm「先進精準殺傷武器系統 II」（APKWS II）。這款武器透過加裝雷射導引套件，將傳統無導引火箭彈轉變為低成本的精準武器，對於F-16攔截俄軍廉價的自殺式無人機而言，是極具成本效益的選擇，能避免浪費昂貴的空對空飛彈。

這項發展顯示，烏克蘭防空體系正加速走向「國產化」與「北約化」的混合模式，試圖以更低的成本維持防空火網密度，應對俄羅斯持續不斷的空中攻勢。

