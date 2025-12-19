美售我60輛M109A7自走砲 搭配4080套PGK導引套件讓砲兵「神準」

圖為美國愛達荷州陸軍國民兵的M109A6自走砲，搭配裝有PGK套件的榴彈砲實施實彈射擊之情形。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕美國國務院昨（18）日宣布對我出售多管火箭系統、反裝甲飛彈及攻擊無人機等八項軍售，總金額高達111億餘美元，創美國總統川普第二任期新紀錄。其中，M109A7自走砲此次數量雖不及先前傳出的168輛，但配套中的4千餘套精準導引套件、戰術資料系統，將助砲兵部隊打得更快、打得更準，其重要性不下主戰儎台。

在此波軍售中，最為外界矚目的M109A7自走砲軍購案，總數來到60輛，雖不及先前媒體傳出的168輛那麼多，但配套裝備中，除60輛M992A3履帶式彈藥補給車（CAT）、13輛M88A2戰場救濟車，以及42套「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（IFATDS）外，另款出乎外界預期的軍售項目，則是多達4080套的「精準飛彈導引套件」（Precision Guidance Kit, PGK）。

軍用型號為M1156的PGK套件，為美國陸軍砲兵現役裝備。該套件主要由引信頭、四面安定翼及GPS導引天線組成，能結合現有的155公厘M549A1、M795高爆榴彈砲，使M777牽引砲、M109A7自走砲具精準打擊能力，砲彈發射後仍能修正彈道，有效命中敵地面目標。

圖為美國陸軍現役的M1156「精準導引套件」（PGK），我國此次隨60輛M109A7自走砲購入4080套。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，該套件自2013年投入戰備以來，這項套件除在美國陸軍服役外，也已獲澳洲、荷蘭、丹麥青睞，去（2024）年的此刻，挪威也跟進採購該裝備達8001套，力求旗下砲兵部隊不只打得快、更能打得準。隨著我國購入M109A7自走砲，該套件未來也將可整合我現有彈藥，提升砲兵整體防衛作戰能量及效率。

