美售我戰術網路內含TAK 梅復興：落實去中心化指管重大突破

圖為陸軍官兵在智慧型手機上操作部隊覺知應用套件（TAK），標繪災區情形以整合救災資訊，加速建立救災共同圖像。（本報資料照，陸軍司令部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕我國昨（18）日獲美同意出售八項計近3500億台幣軍售，其中除了自走砲、多管火箭系統、攻擊無人機及反裝甲飛彈等作戰儎台，也包含保修零料件、戰術網路等後勤及資訊設備；對此，軍事專家梅復興指出，此次軍售含括在台灣戰術網路的「TAK部隊覺知應用套件」，雖是不起眼，但對國軍落實去中心化指管架構，具有重大突破意義。

長期關注台美安全合作的軍事專家梅復興指出，當外界焦點都放在大量增購「海馬士」火箭系統、引進M109A7自走砲，甚至是Altius 700M攻擊無人機時，他反而關心相對不起眼的「部隊覺知應用套件」（Team Awareness Kit, TAK）。

他進一步解釋，如烏克蘭部隊在俄烏戰爭中的經驗所顯示，普及至基層的指管系統對於統合與發揮戰力至關重要。TAK所構成的戰況覺知網路會是國軍「去中心化指管」，並建構網狀化作戰中自我同步化（self-synchronization）的重要協力工具。此次能順利成案，也是拜美國同意提供至少數千個加密帳戶，協助國軍構建強韌的準軍規戰術網路，其政策突破意義重大。

圖為美軍特戰官兵以平板訓練操作ATAK「戰術突擊套件」情形。（美國陸軍官網）

被國軍「部隊覺知應用套件」的TAK系統，依運用平台可分為安卓系統（Android TAK, ATAK）以及蘋果iOS系統的版本（iPhone TAK, ITAK），可在手機、平板上連接系統伺服器，即時分享地圖、定位和任務情資；透過圖資疊加、協同標記，以及插件架構整合等功能，有效發揮偵察、火力標定、無人機情蒐等作戰能力，落實指揮鏈C5ISR功能。

而據國防部新聞稿資訊，此次軍售的「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」一案，即將該系統含括在其中，而該系統也已在國軍月前的花蓮光復鄉救災任務，以及陸軍「陸勝1號」旅對抗實兵操演中出現過，持續驗證相關軟、硬體的實戰運用潛能。

儘管如此，梅復興強調，資源和軟硬體技術畢竟雖是這些改革不可或缺的必要條件，但成敗關鍵仍取決於部隊文化、各級長官腦袋與主事者的魄力。

