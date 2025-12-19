跟進美軍、領先全球 波蘭有IBCS的「愛國者」系統達全戰力

波蘭空軍串接IBCS系統的愛國者三型防空飛彈中隊，當地時間18日宣布達到FOC狀態，可完全投入北約盟國戰備任務，保障國家及東翼安全。（諾斯洛普．格魯曼官網）

〔記者陳治程／台北報導〕東歐國家波蘭近年積極建軍備戰，不只大買M1A2、K2主戰車，更籌獲F-35A戰機、瑞典A26潛艦等，強化全域戰力；波蘭國防部近日更宣布，其串接IBCS系統的「愛國者」防空中隊已達完全作戰能力，成海外首個使用國，固防北約東翼。知情人士指出，隨著美方釋出逾百億美元軍售大禮，我國不久也將籌獲該系統，將空防「大一統」。

波蘭國防部當地時間昨（18）日宣布，該國空軍的第3防空飛彈旅第37防空中隊，近期在執行串接「整合戰鬥指管系統」（IBCS）的「愛國者三型」防空系統實彈驗證後，宣布部隊已達完全作戰能力（FOC），可投入北約盟國戰備任務；並強調這是該國「WISŁA」計畫的重大里程碑。

請繼續往下閱讀...

所謂的「WISŁA」計畫，指的就是波蘭引進新一代美製「愛國者」防空系統，並搭配美陸軍IBCS系統打造的重層防禦體系。有鑑於俄國彈道飛彈、長程巡弋飛彈威脅遽增，該國將以愛國者、IBCS組合為核心，串接代號「NAREW」的「通用防空模組化飛彈增程型」（CAMM-ER），加上短程防空的「PILICA+」計畫，構築三道防空火網，有效保障國土安全。

波蘭第37防空飛彈旅的愛國者三型系統，今年9月在該國北部的阿斯特卡（Ustka）地區實施實彈射擊驗證，檢視愛國者飛彈結合IBCS系統後的接戰能力。（美國陸軍官網）

知情人士表示，波蘭空軍建構IBCS配愛國者防空部隊的進度相當快，該國前（2023）年5月開始接裝，去（2024）年底宣布達初始作戰能力（IOC）後，僅過1年就達成FOC，換裝前後更僅耗時約1年半；而據美陸軍官方資訊，波蘭是美國外首個採用IBCS系統的北約盟國，隨著旗下部隊正式投入戰備，該國也成為美國外率先部署該系統的國際用戶，領先全球。

值得一提的是，我國中科院今年9月已和IBCS原廠洛斯諾普．格魯曼（Northrop Grumman）簽署合作備忘錄，未來將已IBCS關鍵技術為基礎，攜手整合愛國者系統與國造「天弓」飛彈，甚至是新購的NASAMS等儎台、雷達及感測器，實現全域防空，大幅提升國軍飛彈防禦能量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法