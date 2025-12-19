東吉不明訊號源神秘消失 各界眾說紛紜

訊號源神秘消失，在東吉燈塔北面海域。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著中國福建航空母艦穿越澎湖海域，引發各界關注的不明訊號源，在東吉燈塔北方海域神秘消失事件說法不一，有人說是浮動網具，但幾經搜索卻不見蹤影，並根據筆直軌跡圖研判，也有可能是無人載具，與中國公布的新研發「天涯智舟1號」智能巡邏無人艇，尺寸及模式都有些不謀而合，懷疑可能進行測試。

根據航行紀錄顯示，神祕訊號路線沿澎湖東側海域由北向南規律航行，通過湖西鄉龍門海域後，持續朝南航行至東吉嶼燈塔方向。抵達東吉燈塔北側海域，隨即轉向避免觸礁，隨後並關閉AIS訊號，隨後就神秘消失。



雖然海巡雷達追蹤顯示，長、寬各10米長，不像船舶，同時南方四島主管海管處也出海巡視，並未發現船隻蹤影，初步研判疑似浮動網具，裝設AIS 訊號便於斷纜追蹤，但依照訊號源消失點，應擱淺在東吉沿岸潮間帶，海巡各單位展開地毯式搜索並無所獲。

由於不明物品上裝設發報器設備，可即時回傳所在海域之經緯度位置，具備即時定位與監控能力，疑似已具備基本航向控制功能，並非單純隨海流漂浮。

中國公布首艘「天涯智舟1號」，專爲環島海域反走私、反偷渡任務定制的智能巡邏無人艇，在海南島儋州順利吉水，艇長7.5米、寬2.7米，具備在複雜水域環境下的全自主巡航、智能感知、目標識別與跟踪能力，可實現對近海、環島重點水域的智能化管控。

