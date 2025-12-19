自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美國陸軍再測試車載雷射武器 這一次輪到了「JLTV」

2025/12/19 12:15

一輛美軍的JLTV「聯合輕型戰術輪車」，近期裝上美國國防公司研發的車載雷射武器，交由美國陸軍進行後續測試。（美國空境公司官網）一輛美軍的JLTV「聯合輕型戰術輪車」，近期裝上美國國防公司研發的車載雷射武器，交由美國陸軍進行後續測試。（美國空境公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕面對無人機等新興空中威脅，美軍持續探索低價高效的反制手段，連「雷射」武器也包含在其中；美國陸軍繼先前測試步兵班用載具後，近期又繼續驗證輪型儎台與雷射武器的整合效果，而這次的主角，輪到了「聯合輕型戰術輪車」（JLTV）。

美國國防公司空境（Aerovironment）18日新聞稿指出，為有效反制新興空中威脅，該公司近期已為美國陸軍改造了兩輛聯合輕型戰術輪車，使其搭載機動式的「雷射導能反無人機系統」（C-UAS Laser Weapon System），以此推動該軍「陸軍多用途高能雷射」二階段（AMP-HEL Increment 2）計畫。

空境公司與美陸軍的合作，是基於BlueHalo公司20kW（千瓦）級的「LOCUST」雷射系統，搭配美陸軍現役的ISV「步兵班用載具」、JLTV聯合輕型戰術輪車儎台進行測試，藉此驗證地面輕裝部隊裝備機動防空、反無人機武器的戰術效益及可行性。

圖為空境公司今年9月交付美國陸軍的改裝扁ISV步兵班用載具，可見車頂搭載了20千瓦級雷射武器，是該軍「多用途高能雷射」計畫首階段測試主角。（美國空境公司官網）圖為空境公司今年9月交付美國陸軍的改裝扁ISV步兵班用載具，可見車頂搭載了20千瓦級雷射武器，是該軍「多用途高能雷射」計畫首階段測試主角。（美國空境公司官網）

空境公司表示，美陸軍2022年就與其合作，並接收其研發的首套LOCUST雷射武器進行測試，經過三年研改，該系統原型已順利驗證功、性能，展示高度戰備能力外，也成功整合至ISV、JLTV，甚至是「輕型中等戰術車輛」（LMTV），進一步驗證在現役儎台上的機動打擊能力。

