美船業效率低下 單艘驅逐艦維修時間長達「9年」

圖為俄亥俄級潛艦密西根號（SSGN-727）在乾塢。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國造船業效率低下眾所皆知，不過美國國會預算辦公室（CBO）近期更揭露，一艘伯克級驅逐艦在在船廠維修的時間居然多達9年，佔了全壽命使用期限的27%，嚴重影響戰力發揮。

星條旗報報導，CBO10日發布報告，指出伯克級30至40年的全壽其中，進入船廠維修的平均時間是9年。已經是2012年維修計畫時估算的4年、佔用全壽期12%的2倍多。

請繼續往下閱讀...

CBO指出，近年發現某些時期，海軍僅有三分之一的船艦可使用，如果維修時間超過預期，則海軍可部署的船艦將減少，這會進一步減少艦隊規模。

同時CBO發現，2024年每艘驅逐艦的平均維護費約為2800萬美元，已較2009年增加3倍。主要原因是驅逐艦大修的工期延長，以及勞動力成本上升。

報告指出，目前大修的期程通常會超出預期20%至100%，特別是老舊艦艇，儘管海軍已對此修正估算；老艦的船隻、突發的額外工作、延遲的檢查和合約程序，以及零件和材料等待都導致維修時間延長。另外，海軍的合約方式鼓勵船廠壓低成本而非按時交貨，也是原因之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法