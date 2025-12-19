美對台軍售暗藏新款ATACMS戰術飛彈 最大射程接近500公里

國軍114年飛彈射擊操演期間，陸軍海馬士多管火箭部隊射擊火箭，精準命中目標。至於戰術飛彈，因為射程可達300公里，尚未在台進行實彈射擊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府18日宣布111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，在增購的82輛M142「海馬士」多管火箭系統部分，還包括420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）。熟知台美軍事合作的資深人士今天透露，M57「陸軍戰術飛彈」的射程約為300公里，但此次美國宣佈售台的「陸軍戰術飛彈」中，將有一定數量的戰術飛彈為M57系列的最新款，射程已超越原先的300公里，估計最大射程接近500公里，加大對共軍沿海據點的打擊能力。

我國先前是以「遠程精準火力打擊系統」為計畫代號，向美採購29套海馬士（HIMARS）系統、84枚戰術區域飛彈（ATACMS）及864枚精準火箭，總經費為325億餘元。美國政府昨宣佈再售台82輛M142「海馬士」多管火箭系統，為「遠程精準火力打擊系統」的第二階段籌購案，包括420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）以及逾1200套精準導引火箭彈，並搭配攸關砲兵射指自動化的「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（International Field Artillery Tactical Data System, IFATDS）共45套，總金額為40.5億元美元，約計台幣1275億元。

烏克蘭武裝部隊已成功運用美國援助的ATACMS戰術飛彈系統，對俄羅斯境內的軍事目標進行精準打擊。（圖取自洛馬官網）

在M57「陸軍戰術飛彈」方面，資深人士今天說，「遠程精準火力打擊系統」第一階段售台的M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），射程為300公里，但據其了解，在第二階段「遠程精準火力打擊系統」的420枚M57「陸軍戰術飛彈」裡頭，有一定數量的戰術飛彈，將是M57系列戰術飛彈的最新款，射程已經超越300公里。

不過，這位資深人士並未透露，新型M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）的射程可到多少？以及有多少數量。

我國國防部昨天表示，美國政府同意供售的武器裝備8案之中，包含「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「標槍反甲飛彈續購」等五案，是「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

