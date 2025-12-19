（有片）美軍「自殺無人機」中隊進駐中東 首創艦載甲板發射新紀錄

"Bravo Zulu. U.S. Navy forces in the Middle East are advancing warfighting capability in new ways, bringing more striking power from the sea and setting conditions for using innovation as a deterrent." - Adm. Brad Cooper, CENTCOM Commander https://t.co/TgQ4WLbph3 pic.twitter.com/WUiAVojTht — U.S. Central Command （@CENTCOM） December 18, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍中央司令部（NAVCENT）近日宣布，日前進駐中東的「自殺無人機」中隊，日前在友軍水面艦的協同作業下，成功讓一架攻擊無人機升空，創下美軍首次執行艦載無人機的發射紀錄。

請繼續往下閱讀...

該部當地時間昨（18）日指出，一艘隸屬美國海軍第5艦隊的獨立級濱海戰鬥艦「聖塔巴巴拉號」（LCS 32），16日在與美軍「天蠍打擊」特遣隊的配合下，成功自該艦甲板發射一架「盧卡斯」（LUCAS）攻擊無人機，在波斯灣海域創下新紀錄。

美軍首以仿伊朗「見證者-136」打造LUCAS單程自殺無人機，並組成的「天蠍打擊」特遣隊，本月3日正式進駐中東，強化保障責任區內艦隊官兵的生命安全。（美軍中央司令部官網）

美國《國防新聞》（Defense News）今（19）日報導寫道，由美軍特戰司令部（USSOCOM）指揮的「天蠍打擊」特遣隊（Task Force Scorpion Strike），是美軍首支以單程自殺無人機為核心的作戰中隊，而戰力核心的單程自殺無人機，即是仿效伊朗「見證者-136」（Shahed-136）設計打造，名為「低成本無人戰鬥攻擊系統」（Low-cost Unmanned Combat Attack System, LUCAS）。

美軍「天蠍打擊」特遣隊16日在波斯灣海域，成功自獨立級濱海戰鬥艦「聖塔巴巴拉號」的甲板上發射單程自殺無人機，首創部署新紀錄。（美國海軍中央司令部官網）以助推火箭方式起飛的LUCAS單程自殺無人機。（美軍DVIDS網站）

今年7月在美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）參觀時曝光的「低成本無人戰鬥攻擊系統」，實際為美國「光譜工坊」（SpektreWorks）以逆向工程開發的FLM-136攻擊無人機，該機翼展2.5公尺、機身空重31.75公斤，可以氣動彈射、火箭助推方式起飛，最大航程可達350浬（約648公里），俯衝攻擊速度則可達100節（約185公里／時），具備自主化、開放性酬載、機動部署等優勢。

此次擔任發射儎台角色的獨立級濱海戰鬥艦「聖塔巴巴拉號」（LCS 32）。（美國海軍官網）

負責此次任務的美海軍中央司令部暨第五艦隊指揮官倫蕭中將（Vice Adm. Curt Renshaw）說，這次試射成功不只成功驗證一種低價高效的反制手段，保障官兵安全，也將有效提升艦隊在所屬責任區的海上安全及嚇阻能量。

