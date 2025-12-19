自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

（有片）美軍「自殺無人機」中隊進駐中東 首創艦載甲板發射新紀錄

2025/12/19 16:06

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍中央司令部（NAVCENT）近日宣布，日前進駐中東的「自殺無人機」中隊，日前在友軍水面艦的協同作業下，成功讓一架攻擊無人機升空，創下美軍首次執行艦載無人機的發射紀錄。

該部當地時間昨（18）日指出，一艘隸屬美國海軍第5艦隊的獨立級濱海戰鬥艦「聖塔巴巴拉號」（LCS 32），16日在與美軍「天蠍打擊」特遣隊的配合下，成功自該艦甲板發射一架「盧卡斯」（LUCAS）攻擊無人機，在波斯灣海域創下新紀錄。

美軍首以仿伊朗「見證者-136」打造LUCAS單程自殺無人機，並組成的「天蠍打擊」特遣隊，本月3日正式進駐中東，強化保障責任區內艦隊官兵的生命安全。（美軍中央司令部官網）美軍首以仿伊朗「見證者-136」打造LUCAS單程自殺無人機，並組成的「天蠍打擊」特遣隊，本月3日正式進駐中東，強化保障責任區內艦隊官兵的生命安全。（美軍中央司令部官網）

美國《國防新聞》（Defense News）今（19）日報導寫道，由美軍特戰司令部（USSOCOM）指揮的「天蠍打擊」特遣隊（Task Force Scorpion Strike），是美軍首支以單程自殺無人機為核心的作戰中隊，而戰力核心的單程自殺無人機，即是仿效伊朗「見證者-136」（Shahed-136）設計打造，名為「低成本無人戰鬥攻擊系統」（Low-cost Unmanned Combat Attack System, LUCAS）。

美軍「天蠍打擊」特遣隊16日在波斯灣海域，成功自獨立級濱海戰鬥艦「聖塔巴巴拉號」的甲板上發射單程自殺無人機，首創部署新紀錄。（美國海軍中央司令部官網）美軍「天蠍打擊」特遣隊16日在波斯灣海域，成功自獨立級濱海戰鬥艦「聖塔巴巴拉號」的甲板上發射單程自殺無人機，首創部署新紀錄。（美國海軍中央司令部官網）以助推火箭方式起飛的LUCAS單程自殺無人機。（美軍DVIDS網站）以助推火箭方式起飛的LUCAS單程自殺無人機。（美軍DVIDS網站）

今年7月在美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）參觀時曝光的「低成本無人戰鬥攻擊系統」，實際為美國「光譜工坊」（SpektreWorks）以逆向工程開發的FLM-136攻擊無人機，該機翼展2.5公尺、機身空重31.75公斤，可以氣動彈射、火箭助推方式起飛，最大航程可達350浬（約648公里），俯衝攻擊速度則可達100節（約185公里／時），具備自主化、開放性酬載、機動部署等優勢。

此次擔任發射儎台角色的獨立級濱海戰鬥艦「聖塔巴巴拉號」（LCS 32）。（美國海軍官網）此次擔任發射儎台角色的獨立級濱海戰鬥艦「聖塔巴巴拉號」（LCS 32）。（美國海軍官網）

負責此次任務的美海軍中央司令部暨第五艦隊指揮官倫蕭中將（Vice Adm. Curt Renshaw）說，這次試射成功不只成功驗證一種低價高效的反制手段，保障官兵安全，也將有效提升艦隊在所屬責任區的海上安全及嚇阻能量。

