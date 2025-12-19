強化南海抗中 菲律賓獲美國防授權法最高25億美元軍援

圖為今年美菲肩並肩演習期間，兩國機組人員共同執行任務。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普18日簽署2026年度國防授權法案，其中為強化第一島鏈南段對抗中國軍事力量，已授權美戰爭部編列最多25億美元（約新台幣789.1億）為菲律賓提供安全援助，其中15億美元將於2026年度撥款，可說是菲律賓自冷戰以來獲得最大規模的美國援助。

軍聞網站「USNI News」報導，作為2026年度國防授權法案的子法，《菲律賓增強韌性法案》（PERA）已於15日通過參議院，法案授權未來5年每年提供5億美元的安全援助，以支持菲律賓的國防現代化建設以及美菲軍事合作，優先發展菲律賓的海岸防禦、遠程火力、防空和海上態勢感知能力。此外，國防授權法案將在2026財年額外撥出15億美元，為菲律賓軍隊提供裝備和訓練，以「捍衛菲律賓的領土主權」。

報導指出，菲律賓海軍的「地平線」第3期計畫，正尋求發展上述所需能力，如中程飛彈和機動多管火箭系統，但難以籌獲所需資金，美國援助將有助於加速進化；另根據國防授權法得內容，該法案還著重於強化菲律賓民用和軍事基礎設施的擴建，以應對區域突發事件。

報導說，先前拜登政府以承諾向菲律賓提供5億美元的安全援助，並在去年實現，交付菲律賓無人機系統，川普政府則加強了援助菲律賓的力度。

