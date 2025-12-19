英國加強本土防禦 國會籲行動加快

英國政府正努力加強本土防禦，但國會批評動作仍太慢。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《紐約時報》19日報導，在英國國防官員對俄羅斯的混合攻擊發出警報之際，國會下議院國防事務委員會主席戴思棠（Tanmanjeet Singh Dhesi）批評，倫敦當局在加強本土防禦方面的進展「極其緩慢」，有必要加快腳步。

據報導，英國最後一支專門負責保衛本土的軍隊於1992年解散，當時北約領袖盛讚冷戰結束後歐洲迎來「充滿希望的和平時代」，英國政府也開始削減軍事開支。30多年後，英國再次為本土遭受的潛在攻擊做準備。

本月，北約秘書長呂特向盟國表示「衝突已近在眼前」，俄國聲稱已「準備好」與歐洲開戰，而美國總統川普對歐洲領袖的敵意也日益高漲。有鑑於此，英國政府正在制定一項「全社會嚇阻與防禦方案」。

報告指出，一項涵蓋廣泛的本土防禦計畫將聯合軍方、警方和政府部門，為應對多種突發情況做好準備。雖然陸地入侵的可能性不大，但英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的軍事專家表示，烏克蘭戰爭和歐洲一系列混合攻擊表明，透過破壞和無人機襲擊關鍵基礎設施的可能性仍然存在。

國會下議院國防事務委員會主席戴思棠直言：「我們還沒有做好準備，首先是抵禦武裝攻擊的能力，其次是應對更廣泛的威脅」，包括海底電纜被切斷及俄國支持的持續不斷的網路攻擊等，「本土防禦計畫的進展速度極為緩慢」。

RUSI資深研究員歐尼爾（Paul O'Neill）也表示，英國的國防能力「遠遠落後於」許多波羅的海和北歐國家，例如芬蘭。這些國家長期以來都設有軍訓計畫，訓練平民參與衝突。

曾是英國皇家空軍軍官的歐尼爾，對訓練能力表示擔憂，並指2010年代國防部出售基地和住房的做法，可能會使英國難以迅速組建一支本土防禦力量，「我認為，英國要真正將國防建設發展成一項有意義的事業，將會是一場漫長的艱苦鬥爭」。

今年年初，首相施凱爾宣布一項具有里程碑意義的軍事開支增長計畫，到2027年軍費將佔英國GDP的2.5％。今年6月，英國政府也發布一份戰略國防評估報告，指英國必須邁向「戰備狀態」。該文件呼籲政府組建一支新的本土防禦部隊，以保護軍事基地和民用基礎設施，例如能源和水利設施。

此外，英國正努力招募更多志願預備役人員，他們將在陸軍、海軍或空軍接受訓練。英國也在加強對「戰略預備役」的訓練和招募，該預備役包括可被召回的退伍軍人。英國正規軍人數已縮減至約7萬名，是自拿破崙戰爭開始以來的最低水準。

