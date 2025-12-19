自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

美國賣武器有特殊偏好？王臻明：台灣近期買到的都是「這類型」

2025/12/19 17:13

圖為海馬士多管火箭系統。（資料照）圖為海馬士多管火箭系統。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局昨（18日）宣布對我八項軍售，總金額將近3500億台幣。軍事專家王臻明指出，綜觀近年台灣軍購，總結出一個規律，「美國會賣的，都是打電話給你座標以後，馬上就可以打到敵方目標的武器」，台灣近期買最多的武器，也都是這類型的武器。

在本次公布的3500億軍售項目中，涉及海馬士、M109A7自走砲、拖2B與標槍反裝甲飛彈等8大裝備，尤其可司職遠程打擊、跨區增援的海馬士系統，採購數量相當驚人，這次美國同意售我40.5億美元（約新台幣1276億元）的海馬士與彈藥，光是發射車就多達82輛、ATACMS高達420枚，火箭彈則高達1203套，若以一套M30A2、M31A2至多可裝載6枚火箭彈計算，總數可能達7208枚，非常可觀。

王臻明昨日在粉專發文表示，這幾年台灣的軍購，有些被美國婉拒，有些則被建議買更多。而他總結出一個規律：「美國會賣的，都是打電話給你座標以後，馬上就可以打到敵方目標的武器」。他指出，近期買最多的岸射型魚叉反艦飛彈、SLAM-ER、AGM-154C、海馬士與陸軍戰術飛彈，都是這種類型的武器。

根據國防部官方新聞稿，美國政府此次對我軍售項目，包含國軍「臺灣戰術網路暨部隊覺知應用套件」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」，以及「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約新台幣3514億元），可望在「知會國會」後1個月後正式生效。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「6項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

