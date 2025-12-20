自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

千呼萬喚始出來！ 我國首架F-16 BLK70戰機在美滑行測試畫面曝光

2025/12/20 09:30

我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝，今年3月舉行交機出廠典禮。洛馬公司人員也與我國首架F-16 BLK70戰機合影。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝，今年3月舉行交機出廠典禮。洛馬公司人員也與我國首架F-16 BLK70戰機合影。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購66架最新型F-16V BLK 70戰機，首架雙座型丶機號6831號機今年3月在美交付後，交機期程受多項因素影響而延宕，但現在終於傳來好消息，軍事網路社群Owen’s Aviation Photos」今天清晨公佈最新拍攝到的畫面，機號6831的雙座型戰機搭載著適型油箱，進行地面滑行測試，版主還寫下：第一次看到台灣F-16 Block 70!」令人興奮的文句。

空軍參謀長李慶然在今年6月一度樂觀的說，經估計，今年F-16新機交機「10架以上」是樂觀其成。但隨後因為各項因素延宕，致今年1架都尚未交機，國防部長顧立雄10月於立法院備詢前受訪表示，可以預期明年會有交付，但是否能夠全數交運完畢，確實有挑戰性。

軍方人士今天說，美方目前全面在追趕進度中，已有數十架台灣採購的F-16V BLK 70戰機進入生產線組裝中，隨著美方已完成保加利亞、斯洛伐克兩國首批F-16V BLK 70戰機交付工作，接下來就可全力為我國空軍戰機進行各項及測試工作。

軍事網路社群「Owen’s Aviation Photos」今天清晨公佈最新拍攝到的畫面，機號6831的雙座型戰機搭載著適型油箱，進行地面滑行測試，版主還寫下：「第一次看到台灣F-16 Block 70!」令人興奮的文句。（圖：截取自軍事網路社群「Owen’s Aviation Photos」網頁）軍事網路社群「Owen’s Aviation Photos」今天清晨公佈最新拍攝到的畫面，機號6831的雙座型戰機搭載著適型油箱，進行地面滑行測試，版主還寫下：「第一次看到台灣F-16 Block 70!」令人興奮的文句。（圖：截取自軍事網路社群「Owen’s Aviation Photos」網頁）

F-16 BLK70戰機（Block意指戰機生產出廠批次）為製造商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）推出的最新機型；而我國經「鳳展專案」升級而成的現役F-16V BLK 20型機，其性能約略等同F-16C/D BLK 52/62的水準，與全新的BLK 70型機仍有差異。

我國的F-16C/D BLK70型機，搭載AN/APG-83主動電子相位陣列雷達（AESA），另選配AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統；機載任務電腦、航電系統與座艙介面也一併更新，搜索半徑與射控效能皆大幅提升。

在配備的新型飛彈部分，除原有的對空、對地武器外，還可掛載新購的AGM-88反輻射飛彈（雷達反制）、AGM-84H「魚叉」空射巡弋飛彈，以及神秘的AGM-154「聯合距外精準攻擊彈藥」（JSOW），強化長程精準打擊能力；另外，美軍現役的「聯合直攻彈藥」（JDAM）及裝有雷射導引套件的LJDAM，也有望成為我國新型戰機的配備。

