【有片】美空軍報復空襲敘國中部 百枚導引武器打擊IS

〔記者吳哲宇／綜合報導〕2名美軍與1名口譯13日在敘利亞遭伊斯蘭國（ISIS）槍手殺害，美國總統川普誓言報復。美國中央司令部昨日表示，美軍已開始對敘利亞境內的ISIS目標進行大規模空襲和砲擊。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美國空軍的F-15E戰機、A-10攻擊機，以及美國陸軍的AH-64直升機和海馬士多管火箭系統，對敘利亞境內的數十個ISIS目標進行打擊。美軍官員表示，這些目標包括疑似ISIS的基礎設施和武器庫，總數超過70個。

中央司令部表示，此次行動使用了超過100枚精確導引武器，KC-135負責提供空中加油支援。這項行動被命名為「鷹眼打擊行動」，以紀念在敘利亞陣亡的愛荷華州國民兵。

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command （@CENTCOM） December 19, 2025

根據中央司令部圖片，美軍F-15E戰機也攜帶了2000磅通用炸彈。司令部並指出，約旦空軍戰機也參與了這項行動。

中央司令部指出，在巴邁拉攻擊發生後，美國及盟軍已「在敘利亞與伊拉克執行了10次行動，導致23名恐怖分子被擊斃或拘捕」，但未說明這些激進分子隸屬於哪個組織。

敘利亞外交部對此表示，美軍的行動「凸顯了加強國際合作以打擊各種形式恐怖主義的迫切必要性」，敘利亞將「致力於打擊ISIS，確保其在敘利亞領土上沒有安全庇護所，並將持續加強對其構成威脅的軍事行動。」

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command （@CENTCOM） December 20, 2025

