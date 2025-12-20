美售台M109A7自走砲不只60輛 軍政人士：總數120輛丶兩階段採購

美國國務院18日宣布對我出售八項軍售，總金額高達111億餘美元，其中包括60輛M109A7自走砲及配套裝備。資深軍政人士今天指出，美方承諾售台M109A7自走砲的全案總數量為120輛，18日宣佈的60輛是第一階段，未來在第一階段執行到一定程度之後，就會啟動第二階段60輛的購案。圖為美國陸軍的M109A7「帕拉丁」自走砲。（取自美國國防部官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國務院18日宣布對我出售多管火箭系統、反裝甲飛彈及攻擊無人機等八項軍售，總金額高達111億餘美元，其中包括60輛M109A7自走砲及配套裝備，不過，資深軍政人士今天指出，美方承諾售台M109A7自走砲的全案總數量為120輛，18日宣佈的60輛是第一階段，未來在第一階段執行到一定程度之後，就會啟動第二階段60輛的購案。

這位軍政人士同時表示，第一階段的60輛M109A7自走砲及配套裝備，總價為40.3億美元（約合台幣1270億元），會列在1.25兆元軍購特別預算項目之內，以5至8年的期程來執行，至於第二階段丶60輛的M109A7自走砲及配套裝備，預料將會改列在國防部年度預算方式執行，但同樣會是跨年度的預算編列模式。

請繼續往下閱讀...

美國售台的M109A7自走砲，性能相當先進，單輛自走砲就可獨立作戰。自由時報軍武頻道以「圖解軍武」方式解析。（取自BAE臉書，本報製圖）

據了解，陸軍原先為汰除老舊的M109A2及M109A5自走砲，規劃是向美方採購總數多達168輛的M109A7自走砲，但在今年10月就已傳出訊息，指稱由於特別預算執行的期程有所限制，為避免因為交貨不及而無法在期程內執行交貨，我方採購M109A7自走砲的數量，會由原先規劃的168輛，減為120輛，並且分兩個階段交運台灣。

M109A7自走砲裝備一門39倍徑的155公釐榴彈砲，最大射程可達30公里，若搭配使用「神劍」導引砲彈時可達40公里。軍方人士說，這個射程恰好在「海馬斯」多管火箭系統（火箭彈射程42至70公里丶戰術飛彈300公里）與一般傳統彈藥（20至30公里）射程之間，可以有效補強台灣防衛作戰及重層嚇阻戰力之所需。

美國政府18日宣布111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，其中包含60輛M109A7自走砲。（路透）

M109A7是M109自走砲家族中最新量產成員，與A6版本最大的差異在於改用M2布萊德雷（M2 Bradley）步兵戰鬥車相同的底盤、引擎、變速箱和履帶系統。A7還換裝了數位射控系統、GPS與數位導航系統、戰術資料鏈，以及具自我診斷功能的檢測電腦。此外，現役M109A5自走砲操作人員為6人，A7自走砲的人員則為4人。

美國宣佈的M109A7自走砲第一階段軍售案60輛，配套裝備還包括60輛M992A3履帶式彈藥補給車（CAT）、13輛M88A2戰場救濟車，以及42套「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（IFATDS）外，另外就是多達4080套的「精準飛彈導引套件」（Precision Guidance Kit, PGK）。

PGK套件為美國陸軍砲兵現役裝備。該套件主要由引信頭、四面安定翼及GPS導引天線組成，能結合現有的155公厘M549A1、M795高爆榴彈砲，使M109A7自走砲具精準打擊能力，砲彈發射後仍能修正彈道，有效命中敵地面目標。

圖為美國陸軍現役的「精準導引套件」（PGK），我國此次隨60輛M109A7自走砲購入4080套。（美軍DVIDS網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法