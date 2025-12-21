邁阿密密談曝光！俄特使稱「具建設性」 澤倫斯基急喊美施壓

烏克蘭總統澤倫斯基20日在基輔舉行記者會，呼籲美國必須對俄羅斯施加「全面壓力」以終結戰爭，並對美方提議的烏俄面對面談判成效表達懷疑。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭局勢進入關鍵外交周旋期，隨著多國外交官齊聚美國邁阿密展開新一輪談判，烏克蘭總統澤倫斯基20日公開呼籲，美國必須對俄羅斯施加更大壓力以終結戰爭。儘管華府提議烏俄雙方進行半年來的首次面對面談判，但澤倫斯基對此表達懷疑，強調唯有美國具備迫使莫斯科就範的能力。

據《法新社》報導，澤倫斯基在基輔指出，如果外交途徑無法奏效，美國就必須表明將施加「全面壓力」。他強調，俄羅斯總統普廷目前尚未感受到應有的壓力，呼籲華府增加對烏軍援，並對俄羅斯整體經濟實施制裁。澤倫斯基直言：「美國必須清楚表明立場。」

與此同時，由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與美國前總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）居中斡旋的談判正在邁阿密進行。俄羅斯特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）已抵達當地，烏克蘭與歐洲代表團也參與其中。據俄羅斯官媒引述德米特里耶夫說法，討論過程「具有建設性」，談判已於20日展開並將持續至21日。

這場談判的焦點在於川普陣營推動的和平計畫，內容涉及美國向烏克蘭提供安全保證，但基輔恐需割讓部分領土，此舉引發許多烏克蘭人不滿。不過，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）19日承諾，不會強迫烏克蘭接受任何協議，強調「除非烏克蘭同意，否則就不會有和平協議」。身為邁阿密在地人的魯比歐也透露，可能會參與20日的會談。

澤倫斯基透露，華府稍早提議舉行包含烏克蘭、美國與俄羅斯的三方談判，甚至納入歐洲代表，但他隨後向媒體坦言，「不確定這能帶來什麼新進展」。烏俄雙方上一次正式直接談判是在今年7月的伊斯坦堡，當時僅促成換囚協議，並無其他實質突破。儘管此次俄羅斯與歐洲代表同時現身邁阿密被視為一步進展，但鑑於雙方關係緊繃，俄方代表與歐洲談判人員直接對話的可能性極低。

