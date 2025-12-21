韓核潛艦指定「費城製造」引爭議 專家憂：技術轉移恐落空

南韓雖已具備自製先進潛艦能力，圖為韓華海洋（Hanwha Ocean）建造的3600噸級柴電潛艦「蔣英實號」日前在巨濟島下水；但未來的核動力潛艦計畫卻被美方指定需在美國費城建造，引發南韓內部對於技術轉移落空的擔憂。（圖取自南韓海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普雖已批准南韓建造核動力潛艦，但這項戰略計畫的執行細節近日引發新爭議。針對川普指定這些潛艦需在南韓軍工巨擘「韓華海洋」（Hanwha Ocean）收購的美國費城造船廠（Philly Shipyard）建造，南韓專家示警，此舉恐讓首爾失去關鍵的核動力技術轉移機會，淪為單純的「美國武器買家」。

據《CNN》報導，川普日前在社群平台「Truth Social」上點名費城造船廠作為生產基地，雖能為美國創造就業，卻觸動南韓敏感神經。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授金東燁直言：「我們想要的不僅是擁有核潛艦，而是透過國內建造來獲取相關技術與產業效益。」他批評，若全在費城建造，「這與直接購買美國製造的武器本質上沒有區別」，意味著技術轉移將成空。

不過，已收購費城造船廠的韓華海洋則持不同看法。該公司發表聲明，強調已準備好提供先進造船技術支援，並認為透過在美投資與合作，能促進兩國繁榮與共同安全。知情人士透露，韓華計畫引入其設計建造3000噸級柴電潛艦的技術與人力培訓，支援費城廠的轉型。

南韓造殼、美國裝核？ 專家：至少需10年

然而，實際執行面臨巨大挑戰。美國海運專家梅爾科利亞諾（Sal Mercogliano）指出，費城造船廠目前主要用於商業造船，缺乏處理核反應爐的基礎設施與經驗。他分析，最可能的模式是由南韓運送大型船體模組至美國，再由美方負責安裝核動力系統，「因為美國擁有成熟的核電廠與推進系統實績」。

這意味著，即便計畫順利通過美國國會審查，南韓要真正獲得首艘核潛艦，至少仍需等待10年以上。目前美軍自家的核潛艦造船廠（通用動力電船與紐波特紐斯造船廠）產能已滿載，難以騰出手來為南韓代工。

制衡中朝 讓美軍專注台海巡弋

儘管建造地點存有爭議，從戰略角度來看，南韓擁有核潛艦將是雙贏局面。前南韓潛艦軍官柳志勳（譯音）指出，這將徹底改變南韓在同盟中的角色，使其成為更有能力的「安全提供者」。這意味著南韓可獨自承擔朝鮮半島周邊的反潛任務，讓美軍核潛艦能騰出手來，轉向專注於南海或台海等熱點區域的巡弋任務，回應中國的挑戰。

