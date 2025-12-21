普廷時間表曝光！烏情報示警：2027年將入侵波羅的海三國

烏克蘭情報總局局長布達諾夫示警，俄羅斯已將入侵波羅的海三國的計畫提前至2027年，指普廷視西方為「軟弱」目標。圖為普廷20日一派輕鬆地在莫斯科品嚐烘焙坊糕點，與其被指控的擴張野心形成強烈對比。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷的擴張野心並未止步於烏克蘭。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）20日公開示警，俄羅斯已修訂其軍事計畫，準備在未來幾年內對波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）發動侵略並實施占領。布達諾夫透露，據情報掌握，俄方原定2030年的行動時間表已大幅提前，目前鎖定在2027年動手。

據《烏克蘭真理報》報導，布達諾夫是在出席「LB俱樂部」活動時透露上述情報。他指出，根據俄方最初的計畫，莫斯科原定在2030年完成對北約東翼發動攻擊的準備，但近期情報顯示，這項時程已被修正並提前至2027年。布達諾夫強調，這不僅是單純的軍事威嚇，而是實質的「占領計畫」。

請繼續往下閱讀...

布達諾夫進一步剖析莫斯科的戰略邏輯，直言「對於一個自視為帝國的國家來說，必須不斷向外擴張影響力與領土才能生存」。他分析俄羅斯的地緣困境：向北是北極海，對面是美國；向東是太平洋，對手還是美國。布達諾夫說：「這不是選項，因為（與美國開戰）會非常痛苦。」

至於向南擴張？布達諾夫直言：「南邊是中國，那將是一場災難。」他指出，若與中國發生陸地邊界衝突，狀況將如目前的烏俄戰爭般慘烈，但這次俄國將處於劣勢。因此，在刪去法之下，普廷唯一的選擇就是「向西」。

布達諾夫引述俄方觀點指出，在莫斯科眼中，西方國家是「貪婪、軟弱、病態且優柔寡斷」的，是成本最低的擴張路徑。

波蘭淪為靶場 俄混合戰早已開打

儘管波蘭同樣位於俄羅斯西進的路徑上，但布達諾夫透露，根據情報顯示，俄軍對波蘭的戰略設定與波羅的海三國不同。俄羅斯目前將波蘭視為「軍事打擊」的目標，意即發動飛彈或空襲摧毀其軍事資產，而非如波羅的海三國般進行地面部隊的實質「占領」。

這項情報與近期局勢不謀而合。《路透》日前報導，美國情報機構持續警告普廷意圖收復前蘇聯勢力範圍。事實上，俄羅斯針對歐洲的「混合戰」早已升溫。愛沙尼亞國防部指出，今年9月曾發生3架俄軍MiG-31戰機侵犯領空長達12分鐘的挑釁事件；華府智庫「戰爭研究所」（ISW）亦評估，俄國正加速進行針對北約的資訊戰與心理戰布局，為未來的正面衝突鋪路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法