美大手筆3500億對台軍售下一步 第四套愛國者、IBCS有望隨後公告

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國川普政府17日公告八項對台軍售案，總金額高達111億540萬美元（約新台幣3514億元），將有助於國軍獲得大量海馬士（HIMARS）、M109A7自走砲及攻擊型無人機等先進軍備。知情人士表示，由於我國空防尚有大幅強化的必要，預料美國下一波對台軍售將與「台灣之盾」所涉裝備有關，增購愛國者三型飛彈及「整合戰鬥指管系統」（IBCS），將會是下一波重點。

美國安合局17日宣布8項對台軍售案，包括「台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」，以及海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等裝備。其中，海馬士、M109A7自走砲將大幅提升砲兵戰力，Altius-700、Altius-600無人機則符合未來用兵需求。

上述八項軍售案總金額高達111億540萬美元（約新台幣3514億元），部分將由總金額1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」所對應特別預算支應。知情人士表示，美國對台軍售下一波可望以攸關「台灣之盾」的項目為主，包括愛國者三型飛彈增購、「整合戰鬥指管系統」（IBCS）等都在此列。

至於美國下一波軍售可能時間點，以及另一款防空飛彈NASAMS（國家先進地對空飛彈系統），是否會在此清單之內？該人士並未多作置喙。

知情人士估計，「台灣之盾」所涉經費約4000億元，我國雖已有3套愛國者三型飛彈系統，同時對美國增購數百枚愛三增程型（MSE）飛彈，射高可觸及60公里，但評估中國的飛彈、先進軍機威脅仍顯吃力。因此，政府單位計畫再增購500枚愛三增程型飛彈，並引進搭配IBCS的第四套愛國者系統，都期望能運用特別預算支應。

