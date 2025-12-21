海馬士彈藥產能大增！澳洲新廠拚2029年產4千枚GMLRS

圖為「海馬士」（HIMARS）發射GMLRS導引火箭彈瞬間。澳洲已啟用新廠加速生產此類彈藥，目標2029年達到年產4000枚。

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭凸顯精準導引武器庫存的重要性，美國與盟友正加速擴充彈藥產線。澳洲一座新工廠已於本月初正式啟用，專門生產供「海馬士」（HIMARS）系統使用的「導引多管火箭彈」（GMLRS）。澳洲國防部證實，首批澳洲組裝的GMLRS預計於2026年3月出廠，長期目標是在2029年達到年產4000枚的規模。

據軍事媒體《詹氏防務》（Janes）報導，澳洲國防部發言人18日透露，這座位於南澳州（South Australia）韋克菲爾德港（Port Wakefield）的工廠初期將具備年產300枚GMLRS的能力。首批彈藥將使用從美國進口的組件進行組裝，並在出廠後進行試射。為了確保品質符合美軍標準，美國陸軍將全程監督首批彈藥的組裝與認證過程。

這是擴大GMLRS全球產能的重要里程碑。烏克蘭國防軍的實戰經驗顯示，維持大量此類彈藥庫存以供持續使用至關重要。目前美國本土的GMLRS年產量約為1萬4000枚，但要進一步擴產面臨諸多變數；澳洲的加入將能分擔供應鏈壓力，不僅供應澳洲國防軍，也將融入洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的全球供應鏈。

澳洲政府計畫透過「導引武器與爆裂物」（GWEO）計畫，逐步提高自製率。發言人指出，洛克希德馬丁澳洲分公司已與Thales Australia、AW Bell等多家澳洲本土廠商簽約，未來澳洲製的GMLRS將逐步採用更多在地生產的零組件。

澳洲參與PrSM計畫 布局長程打擊

除了GMLRS，澳洲也積極參與美軍下一代長程武器計畫。報導提到，澳洲已簽署合約參與「精準打擊飛彈」（PrSM）的研發與生產，該飛彈旨在取代現有的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程與精準度均有顯著提升。澳洲政府的長遠目標是建立一座高產能的「澳洲武器製造中心」（AWMC），以實現年產4000枚GMLRS的戰略目標。

這並非美國首次透過海外產能擴充軍備。近期，日本也向美國交付了首批由日本授權生產的愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈，顯示美國正積極建構印太地區的盟友軍工生產網絡。

