高市早苗「台灣有事」言論中共再跳腳 林于棠：降他國跟進類似表述

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本首相高市早苗發表「台海有事」言論後，引發中共強烈不滿，16日再次要求高市撤回涉台言論。國防院學官林于棠上校分析，中共此舉是在論述擴散前，定義此為「升高緊張」行為，藉此降低其他國家跟進採用類似安全表述的政治誘因。在美國最新《國家安全戰略》明確強化第一島鏈嚇阻架構背景下，我國應以制度化、低政治可見度方式，深化與理念相近國家的安全合作，降低外部施壓對合作節奏的干擾。

（原文「中共對日本涉臺安全論述回應之意涵」，由國防院學官林于棠上校撰寫，本報獲國防院同意全文轉載）

2025年12月16日，中共外交部再度就日本首相高市早苗先前涉臺言論公開要求日方撤回，指稱相關表述不利於地區穩定，而「再次要求撤回」的作法，並非單一外交抗議事件，屬中共在日本將「臺灣有事」明確納入國家安全論述後，試圖重新界定涉臺議題國際論述邊界的具體作為，透過反覆且公開政治表態，意在將相關安全表述定性為升高緊張來源，從而提高他國在涉臺議題上採取類似論述之政治與安全成本。

進一步觀察可見，中共並非僅停留於話語層次，而是採取「話語先行、行動跟進」分階段操作模式，先以外交與輿論表態施壓，隨後逐步結合海空軍事行動與區域演訓。此種話語施壓與軍事示威交錯運用的方式，顯示中共並非即時全面升高軍事衝突，而是透過節奏控管，逐步塑造外部行為預期，並同步提高對手的安全風險評估成本。

第一島鏈安全論述的質變





中共對日本涉臺言論反應強烈，並非單純針對一名政治人物的立場，而是回應區域安全論述正在出現的結構性變化，高市早苗將臺海情勢明確連結至日本自身的「生存威脅」，意味內部對臺灣的討論已從價值聲援或間接關切，逐步轉向國家安全責任與政策之範疇，此類論述一旦成為國家內部主要安全語言，便可能帶動更廣泛的政策連動。 正因如此，中共才會選擇即時、反覆地在話語層次重申此發言，試圖在論述擴散之前先行定義其為「升高緊張」的行為，以降低其他國家跟進採用類似安全表述的政治誘因。

美國2025年國家安全戰略調整





此一話語競逐亦須在美國2025年11月所公布最新《國家安全戰略》的背景下觀察，文件明確指出，臺灣在第一島鏈的軍事平衡與區域通道安全中具有關鍵地位，美國將維持既有對臺政策立場，並同時要求盟友在其所屬區域承擔更高比例的防衛責任與投資義務，以共同建構拒止侵略的整體嚇阻態勢。

在此結構下，日本首相涉臺安全論述的轉變，容易被中共解讀為與美國戰略方向相互呼應的現象。中共以「再次要求撤回」的方式處理相關發言，可視為其在盟友安全連動進一步制度化之前，嘗試先行削弱論述基礎與政治動能的策略性反應。

話語施壓與我國制度韌性





中共近期針對臺灣與友盟國家官方發言的應對方式，顯示其將話語施壓作為影響他國行為的重要工具，重點不在於即時迫使對方改口，而在於長期提高涉臺安全表述的政治成本，進而影響未來政策選擇。

在中共公開批評日本首相涉臺言論後，我國官方回應採取原則性且不升高衝突的作法，重申臺海和平穩定攸關區域與國際共同利益，並肯認理念相近國家基於自身安全，關切所進行的正常政策表述，而未對中共指控進行對等回擊。

若結合「民主防禦」相關研究的分析脈絡，民主制度的防禦重點並非針對言論層次即全面升高限制，而在於辨識行為是否已轉化為具組織性，並實際影響政治權力運作的行動。中共此一話語施壓仍停留於影響論述環境的層次，尚未構成對我國決策核心的直接介入；我國此次以原則性說明、避免節奏被牽動的回應方式，正體現制度韌性的要義，即能在維持民主開放的同時，保留制度能量以因應未來更接近權力層次的挑戰。

結語與建議





綜合前述分析，中共於16日再次要求日本首相撤回涉臺言論，反映其試圖透過話語施壓，折返日本將臺海情勢納入國家安全論述的趨勢，並削弱第一島鏈內民主國家的安全連動。在美國最新《國家安全戰略》已明確強化第一島鏈嚇阻架構的背景下，我國因應之道不在於對等升高話語對抗或收緊民主空間，而在於以制度化、低政治可見度的方式，深化與理念相近國家的安全合作，降低外部施壓對合作節奏的干擾。

綜觀我國在制度與國安層面的防護重點，應聚焦於那些已從言論表達，轉化為具組織性、且可能實際影響政治決策或關鍵防務運作的行為，而非對一般公共討論層次的表述採取全面性限制。透過依行為層次差異調整防禦強度，並保留民主制度的基本運作空間，我國方能在維持制度韌性的同時，兼顧對外合作的可信度與國防政策的自主性。

