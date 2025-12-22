斥資近3800億取代戴高樂號 法國將打造新世代核動力航艦

法國航空母艦「戴高樂號」排水量4.2萬噸，長261公尺，是美軍之外、全球唯一使用核子動力的航艦。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）21日證實，法國計畫建造一艘全新、更大型且更現代化的航空母艦，以取代老化的「戴高樂號」（Charles de Gaulle），並強化法國的海上軍事實力。

路透報導，這項計畫名為「新世代航空母艦」（PANG），預估總成本約為102.5億歐元（約台幣3782億元）。

法國政府表示，這艘新航艦預計2038年正式服役，屆時戴高樂號也將退役。核動力推進相關組件的工程已於去年展開，而最終採購訂單必須在2025年度預算中拍板定案。

據報導，PANG將成為歐洲有史以來建造的最大型軍艦，是法國核嚇阻力量的核心要件之一，也反映出在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，以及美國總統川普對支援歐洲安全顯得意願不足的背景下，歐洲推動提升防務自主性的努力。

馬克宏在位於阿拉伯聯合大公國的一座法國軍事基地向官兵發表談話，該基地鄰近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），為全球石油運輸極為關鍵的戰略要道。

馬克宏指出，啟動這項龐大計畫的決定「是在本週作出的」，並強調這項造艦計畫將強化法國的工業基礎，尤其是中小型企業。

新航艦同樣採用核動力，排水量近8萬噸，長約310公尺，可搭載2000名船員和30架戰機。

法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）在社群平台X發文表示，新航艦將於2038年投入運作，取代2001年服役、歷經15年規劃與建造的戴高樂號。

戴高樂號排水量為4.2萬噸，長261公尺，是美軍之外、全球唯一1艘使用核子動力的航艦。近期，部分中間派與溫和左派的法國國會議員建議，由於法國公共財政吃緊，應該考慮延後建造新航艦的計畫。

法國是歐盟唯一擁有核武的國家，也是少數擁有航艦的歐洲國家之一，其他國家還包括英國、義大利與西班牙。相較之下，歐洲整體航艦能力遠遠不及美國擁有的11艘航艦艦隊，以及中國的3艘航艦。

法國武裝部隊參謀總長蒙頓（Fabien Mandon）今年10月在參議院表示，中國剛剛發展出用於艦載機起飛的電磁彈射系統，由於國內生產無法符合時程與成本控制要求，法國將向美國採購相關系統。

